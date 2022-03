Suolo in consegna. Incontro on line e in presenza con la prof. Chiara Mazzoleni. venerdì ore 20:30

Suolo in consegna. Suolo cancellato dal cemento e dall’inquinamento della logistica.

Come fare per tutelarlo?

Incontro pubblico, in presenza e on line, con Chiara Mazzoleni, professoressa di Urbanistica all’università IUAV di Venezia.

Venerdì 18 Marzo alle ore 20.30 Auditorium Scuole Medie – Vicolo Vittorio Veneto, Casale sul Sile (TV). Nell’ambito della rassegna: “AMBIENTE, BENE COMUNE: TUTELARLO PER IL FUTURO DI TUTTI”

L’iniziativa è delle associazioni del Coordinamento No Maxi Polo Casale Quarto Roncade con comitato e cittadinanza Terraglio Est e il Comitato Aeroporto Treviso.

È ormai sempre più evidente e chiaro che la conservazione del suolo dev’essere una priorità: ogni variazione nell’uso del territorio e del suolo possono infatti accelerare oppure rallentare i cambiamenti climatici e ridurne o aumentarne l’effetto sulle città.

O meglio, dovrebbe essere più evidente e chiaro a tutti ma… non lo è per la stragrande maggioranza degli amministratori pubblici, siano essi locali, regionali o nazionali.

Il Veneto ed in particolare il territorio trevigiano sono ormai da decenni piagati dalla mancanza di pianificazione urbanistica, trasportistica e logistica.

I danni causati da questa mancanza di visione da parte della politica si ripercuotono su molti aspetti della nostra vita ed è proprio per questo motivo che le amministrazioni locali dovrebbero tutelare la cittadinanza, ma spesso se ne dimenticano.

Ad intervenire sarà la professoressa Chiara Mazzoleni, professore associato di urbanistica. che ci aiuterà, oltre ad approfondire l’impatto ambientale legato alla perdita di suolo, i rischi per la salute, ad approfondire in particolar modo il tema delle deboli leggi regionali attualmente in vigore e della funzione dello strumento urbanistico nella pianificazione fondamentale per prevenire ulteriori danni in un territorio già compromesso.

Seguiranno alcuni esempi concreti con degli interventi dei comitati locali dell’area sud di Treviso: coordinamento e comitato No Maxi Polo, Terraglio Est e Comitato Aeroporto che esporranno brevemente le criticità dei tre casi specifici.

L’evento sarà disponibile anche online, in diretta Youtube, ma raccomandiamo la PARTECIPAZIONE IN PRESENZA!

Per facilitare le operazioni all’ingresso si consiglia di compilare il seguente form: https://forms.gle/vH1GaLT2EcQjk6u6A

Necessario il Green-Pass rinforzato e l’uso della mascherina.

