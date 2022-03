Nuove indicazioni della Ulss Dolomiti per le persone provenienti dall’Ucraina

La Ulss Dolomiti ha diffuso il messaggio di benvenuto con le Indicazioni sanitarie per le persone provenienti dall’Ucraina.

Gentile Ospite,

qui puoi trovare alcune informazioni di carattere sanitario che possono esserti utili:

1) Al tuo arrivo è previsto un tampone gratuito anti-SARS-CoV-2 (Covid 19) che potrai eseguire entro 24 ore a:

• PALUDI DRIVE-IN: dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30

• FELTRE DRIVE-IN: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

• AGORDO DRIVE-IN: martedì – giovedì – sabato dalle 8.30 alle 10.00

• TAI DI CADORE DRIVE-IN: martedì – giovedì – sabato dalle 13.30 alle 15.30

• CORTINA OSPEDALE CODIVILLA-PUTTI: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 15.00

Puoi recarti senza prenotazione. Ricordati di portare con te un documento d’identità.

In caso di comparsa di sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19 (come tosse, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie, ecc.) dovrai ripetere il tampone.

In caso di tampone positivo dovrai restare in isolamento e sarai contattato dal nostro team.

2) Il documento di identità da te consegnato consentirà il rilascio del codice STP (straniero temporaneamente presente) che ti permetterà di accedere alle prestazioni sanitarie di prevenzione e di cura urgente-essenziale.

3) Sarai contattato dal nostro team per darti un appuntamento negli HUB di sanità pubblica che si trovano a:

– Covid Point Ospedale Belluno (prefabbricato lato sud)

tutti i giorni (domenica esclusa) dalle 14.00 alle 18.00

– HUB Vaccinale Palaskating Sedico

tutti i giorni (sabato escluso) dalle 10.00 alle 13.00

In questi HUB ti sarà consegnata la tessera STP e ti verrà proposto di integrare le tue vaccinazioni qualora fosse necessario. Verrà effettuato, inoltre, il controllo del rischio tubercolare.

4) Per problemi di salute che richiedano una visita medica, puoi rivolgerti alla rete dei Medici e dei Pediatri di famiglia che si sono resi disponibili per visite gratuite. Ti alleghiamo una lista dei medici e dei pediatri a disposizione sul territorio, con i loro recapiti telefonici.

Per le urgenze sanitarie chiama il 118 o rivolgiti al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino.

5) Ricordati di indossare la mascherina FFP2: prima di effettuare il tampone e nei 5 giorni successivi. Presso i punti tamponi dell’Ulss, indicati al punto 1, potrai ricevere gratuitamente le mascherine FFP2.

6) Se hai bisogno di altre informazioni

• invia una mail a ucraina@aulss1.veneto.it oppure chiama il numero 0437.514343 (il numero è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20)

• consulta il sito www.aulss1.veneto.it

L’Ulss Dolomiti ha attivato due HUB di sanità pubblica dedicati:

• al rilascio della tessera STP (straniero temporaneamente presente) a ciascun profugo Ucraino;

• alla verifica dello stato vaccinale Covid e non Covid e alla conseguente somministrazione delle vaccinazioni necessarie;

• alla verifica tramite screening del rischio tubercolare.

I due HUB al servizio dei due distretti di Belluno e Feltre sono attivi da oggi rispettivamente:

Nei due HUB sopraindicati sarà attiva una équipe composta da un medico igienista, due operatori sanitari esperti, eventuali mediatori culturali e figure amministrative di supporto.

I due HUB di sanità pubblica lavorano in rete con i cinque Coivid Point aziendali e con i medici e i pediatri di famiglia impegnati nell’assistenza sanitaria di base.

In sintesi, per ciascuna persona proveniente dall’Ucraina in ingresso sul nostro territorio è previsto il seguente percorso di sanità pubblica:

2. registrazione sull’anagrafe degli assistiti del soggetto sottoposto a tampone con generazione del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

3. consegna della tessera STP in uno dei due HUB di sanità pubblica con contestuale verifica dello stato vaccinale, somministrazione delle vaccinazioni necessarie e controllo del rischio tubercolare.

I profughi riscontrati positivi al tampone di ingresso ed i loro contatti stretti saranno presi in carico dall’unità di crisi covid del Dipartimento di Prevenzione con applicazione di isolamento/quarantena. I profughi risultati negativi al tampone di ingresso dovranno, per i 5 giorni successivi al tampone, mantenere l’autosorveglianza e indossare mascherina FFP2 (fornita gratuitamente presso il covid point).

Per eventuali informazioni di dettaglio su quanto sopra rimangono attivi i seguenti recapiti:

• mail: ucraina@aulss1.veneto.it

• telefono: 0437/514343 dalle 8.00 alle 20.00 7 giorni su 7

L’assistenza sanitaria di base a favore dei profughi Ucraini sarà garantita dalla rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (vedi elenchi allegati)

Per urgenze emergenze sanitarie sono attivi i Pronto Soccorso ospedalieri e la rete 118.