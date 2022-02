Ecco quanto vale l’interscambio commerciale Russia-Ucraina con l’Italia per il Veneto e le province di Treviso e Belluno 

A poco dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina – commenta il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza – cresce la nostra preoccupazione per i riflessi che questa situazione potrà avere anche sull’economia delle nostre imprese.

I numeri in gioco – precisa il Presidente Pozza – sono importanti: nel 2019, ultimo anno completo e ancora esente dagli effetti della pandemia, l’interscambio italiano verso questi due Paesi ha raggiunto quasi 10 miliardi di euro per le esportazioni e 17 miliardi di euro per le importazioni.

Il Veneto ha contribuito alle vendite nazionali nei due mercati con 1,6 miliardi e ha fatto acquisti per oltre 793 milioni.

Le esportazioni di Treviso e Belluno in entrambi i mercati hanno superato i 475 milioni, mentre l’import ha sfiorato i 33 milioni, con un saldo positivo per le nostre province di oltre 442 milioni di euro.

Nel 2019 Treviso è la quinta provincia italiana per esportazioni verso il mercato russo e quarta verso quello ucraino, preceduta, in terza posizione da un’altra provincia veneta: Vicenza.

Interscambio commerciale con la Russia

Considerando l’anno 2019, ultimo anno completo e ancora esente dagli effetti della pandemia, queste le principali evidenze per l’Italia, il Veneto e le province di Treviso e Belluno:

ITALIA

· 7,9 miliardi di esportazioni verso la Russia nel 2019, l’1,6% dell’export nazionale, in crescita del 22,5% rispetto al 2009.

· 14,3 miliardi di importazioni dalla Russia nel 2019, il 3,4% dell’import nazionale, in crescita del 18% rispetto al 2009. Circa un terzo dell’import dal Paese (5,9 miliardi) non è imputato ad alcuna Regione/provincia.

VENETO

· 1,3 miliardi di esportazioni verso la Russia nel 2019, il 2% dell’export regionale, in crescita del 21% rispetto al 2009.

· 324 milioni di importazioni dalla Russia nel 2019, lo 0,7% dell’import regionale, in crescita del 79,6% rispetto al 2009.

· Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 983,5 milioni di euro.

· La metà delle esportazioni verso la Russia nel 2019 ha riguardato:

1. Macchinari: 383,4 milioni, il 29,3% del totale export regionale verso la Russia. Il mercato russo pesa per il 3% sul totale export del settore;

2. Abbigliamento: 169,5 milioni, il 13% del totale export regionale verso la Russia. Il mercato russo pesa per il 5,1% sul totale export del settore;

3. Mobili: 105,7 milioni, l’8,1% del totale export regionale verso la Russia. Il mercato russo pesa per il 3,8% sul totale export del settore;

· Le importazioni dalla Russia nel 2019 hanno riguardato:

1. Metallurgia: 162,3 milioni, la metà delle importazioni dalla Russia nel 2019. Il mercato russo pesa per il 3,8% sul totale import del settore;

2. Prodotti petroliferi raffinati: 58,5 milioni, il 18,1% delle importazioni dalla Russia nel 2019. Il mercato russo pesa per il 5,5% sul totale import del settore.

TREVISO

· 342 milioni di esportazioni verso la Russia nel 2019, il 2,5% dell’export provinciale, in crescita del 16,7% rispetto al 2009. Nel 2019 Treviso è la quinta provincia italiana per esportazioni verso la Russia, dietro alla provincia veneta di Vicenza in terza posizione. Le esportazioni trevigiane pesano per il 26,2% sul totale regionale verso il mercato russo.

· 14,1 milioni di importazioni dalla Russia nel 2019, lo 0,2% dell’import provinciale, in crescita del 35,6% rispetto al 2009.

· Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 327,9 milioni di euro.

· Quasi il 60% delle esportazioni verso la Russia nel 2019 ha riguardato:

3. Macchinari: 88 milioni, il 25,7% del totale export provinciale verso la Russia. Il mercato russo pesa per il 3,7% sul totale export del settore;

4. Elettrodomestici: 69,5 milioni, il 20,3% del totale export provinciale verso la Russia. Il mercato russo pesa per il 5,9% sul totale export del settore;

5. Mobili: 45 milioni, il 13,2% del totale export provinciale verso la Russia. Il mercato russo pesa per il 2,5% sul totale export del settore;

· Le importazioni trevigiane dalla Russia nel 2019 hanno riguardato:

1. Legno: 5,6 milioni, il 40% delle importazioni provinciali dalla Russia nel 2019. Il mercato russo pesa per l’1,8% sul totale import del settore;

2. Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche: 3,4 milioni, il 24,2% delle importazioni dalla Russia nel 2019. Il mercato russo pesa per lo 0,7% sul totale import del settore.

BELLUNO

· 46,3 milioni di esportazioni verso la Russia nel 2019, l’1,1% dell’export provinciale, in crescita del 91,3% rispetto al 2009. Si tratta del 3,5% dell’export veneto verso il mercato russo. Il 78,3 per cento delle esportazioni riguarda prodotti dell’occhialeria (36,2 milioni di euro). Il mercato russo pesa l’1,3% sulle esportazioni del settore.

· Esigue le importazioni (471 mila di euro) dimezzate rispetto al 2009.

· Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 45,8 milioni di euro.

Interscambio commerciale con l’Ucraina

Si riportano le principali evidenze per i medesimi territori, anche per l’interscambio commerciale con l’Ucraina:

ITALIA

· 1,8 miliardi di esportazioni verso l’Ucraina nel 2019, lo 0,4% dell’export nazionale, in crescita del 48% rispetto al 2009.

· 2,5 miliardi di importazioni dall’Ucraina nel 2019, lo 0,6% dell’import nazionale, in crescita del 131,2% rispetto al 2009.

· Il saldo commerciale negativo dell’anno è di -748,7 milioni di euro.

VENETO

· 302,9 milioni di esportazioni verso l’Ucraina nel 2019, lo 0,5% dell’export regionale, in crescita del 31,3% rispetto al 2009.

· 469,3 milioni di importazioni dall’Ucraina nel 2019, l’1% dell’import regionale, in crescita del 111,8% rispetto al 2009.

· Il saldo commerciale dell’anno è negativo è pari a -166,5 milioni di euro.

· Quasi la metà delle esportazioni verso l’Ucraina nel 2019 ha riguardato:

3. Macchinari: 82,8 milioni, il 27,3% del totale export regionale verso l’Ucraina. Il mercato ucraino pesa per lo 0,6% sul totale export del settore;

4. Elettrodomestici: 22 milioni, il 7,3% del totale export regionale verso l’Ucraina. Il mercato ucraino pesa per l’1,3% sul totale export del settore;

5. Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche: 21 milioni, il 6,9% del totale export regionale verso l’Ucraina. Il mercato ucraino pesa per lo 0,7% sul totale export del settore;

· Le importazioni dall’Ucraina nel 2019 hanno riguardato per il 73% prodotti della Metallurgia (343 milioni). L’Ucraina pesa per l’8% sul totale importazioni del settore.

TREVISO

· 78,6 milioni di esportazioni verso l’Ucraina nel 2019, lo 0,6% dell’export provinciale, in crescita del 42% rispetto al 2009.

Nel 2019 Treviso è la quarta provincia italiana per esportazioni verso l’Ucraina, dietro alla provincia veneta di Vicenza in terza posizione. Le esportazioni trevigiane pesano per il 26% sul totale regionale verso il mercato ucraino.

· 18,1 milioni di importazioni dall’Ucraina nel 2019, lo 0,3% dell’import provinciale, in crescita del 20,8% rispetto al 2009.

· Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 60,5 milioni di euro.

· Oltre la metà delle esportazioni verso l’Ucraina nel 2019 ha riguardato:

1. Elettrodomestici: 21 milioni, il 26,7% del totale export provinciale verso l’Ucraina. Il mercato ucraino pesa per l’1,8% sul totale export del settore;

2. Macchinari: 12,6 milioni, il 16% del totale export provinciale verso l’Ucraina. Il mercato ucraino pesa per lo 0,5% sul totale export del settore;

3. Mobili: 8,2 milioni, il 10,5% del totale export provinciale verso l’Ucraina. Il mercato ucraino pesa per lo 0,5% sul totale export del settore;

· Le importazioni trevigiane dall’Ucraina nel 2019 hanno riguardato:

1. Calzature: 5,8 milioni, il 32% delle importazioni provinciali dall’Ucraina nel 2019. Il mercato ucraino pesa per lo 0,7% sul totale import del settore;

2. Legno: 4,6 milioni, il 25,3% delle importazioni dall’Ucraina nel 2019. Il mercato ucraino pesa per l’1,5% sul totale import del settore.

3. Concia e lavorazione pelli: 3,7 milioni, il 20,4% delle importazioni dall’Ucraina nel 2019. Il mercato ucraino pesa per il 7,7% sul totale import del settore.

BELLUNO

· 8,2 milioni di esportazioni verso l’Ucraina nel 2019, lo 0,2% dell’export provinciale, in crescita del 131% rispetto al 2009. Si tratta del 2,7% dell’export regionale verso il mercato ucraino. Il 64,7% delle esportazioni riguarda prodotti dell’occhialeria (5,3 milioni di euro). Il mercato ucraino pesa lo 0,2% sulle esportazioni del settore.

· Esigue le importazioni (254,2 mila di euro), ma pari ad un valore oltre 6 volte superiore all’import 2009.

· Il saldo commerciale dell’anno è positivo è pari a 7,9 milioni di euro.

a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Treviso – Belluno