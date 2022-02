Dolomiti Bellunesi: Cossalter regala i 3 punti nel finale

Assist di De Paoli, gol di Cossalter: la SSD Dolomiti Bellunesi vola con i fuoriquota

ESTE-DOLOMITI BELLUNESI 0-1

GOL: st 39′ Cossalter.

ESTE: Peixoto, Munaretto (st 44′ Mastropietro), Piccardi, Abrefah, Hoxha, Boni, Zanetti, Caccin, Battistini, Espinar (st 28′ Pellielo), Olonisakin (st 34′ Mourelo) (a disposizione: Ruggiu, Marchiori, Nicolosi, Monaco, Stringari, Postal). Allenatore: A. Pagan.

DOLOMITI BELLUNESI: Lombardi, Toniolo (st 24′ De Paoli), Gjoshi, De Leo (st 14′ De Carli), Teso, Petdji, Onescu, Tibolla (st 30′ Episcopo), Raimondi (st 24′ Sommacal), Posocco, Cossalter (a disposizione: Masut, Mosca, Fremiotti, Piazza, Ballestin). Allenatore: R. Lauria.

ARBITRO: Alessandro Recchia di Brindisi (assistenti: Francesco Targa di Matera e Francesco Rinaldi di Policoro).

NOTE. Ammoniti: Battistini, Toniolo, Episcopo. Angoli: 8-5. Recupero: pt 0′; st 4′.

Tre punti di platino. Perché arrivano al cospetto di un avversario in salute come l’Este, su un campo difficilissimo. E in condizioni di semi-emergenza: basti pensare che, alle assenze di capitan Corbanese in attacco e di Trevisan in difesa, si è aggiunto pure un problema che ha coinvolto Stefano Mosca. Il quale è rimasto in panchina per 90′, mentre Episcopo non era al meglio. Eppure? Eppure la SSD Dolomiti Bellunesi dimostra di essere più forte delle avversità. E riesce ad andare oltre: grazie a una retroguardia che concede pochissimo (porta inviolata negli ultimi due incontri). E grazie a due fuoriquota che si esprimono come i migliori veterani: De Paoli, assist al bacio, e Cossalter, abile a finalizzare a ridosso dello scadere. I tre punti sono dolomitici e proiettano l’undici di Renato Lauria in sesta posizione.

DUELLO TRA PORTIERI – Il primo brivido lo crea Onescu, con un tacco volante su invito di Raimondi: Peixoto, però, è superlativo e, con un intervento decisivo, evita il vantaggio ospite. Ma anche il collega Lombardi non vuole essere da meno: tanto è vero che il numero 1 dolomitico si supera sulla conclusione a botta sicura di Battistini. E risponde presente pure sull’insidioso tiro da fuori di Espinar, allungando in angolo.

EMOZIONI – Ma le vere emozioni arrivano nella ripresa. E, in particolare al 10′, quando Raimondi lancia sulla destra Posocco, abile a servire Cossalter, che da posizione favorevole manca però il bersaglio e calcia alto. La dura legge del calcio rischia di abbattersi sulla SSD Dolomiti Bellunesi, quando al quarto d’ora l’incornata di Battistini va a infrangersi sulla traversa. La palla rimbalzerà poi in campo e finirà sui piedi di Espinar, ma il tiro del fantasista giallorosso è deviato in maniera provvidenziale da Toniolo. Mancano 6′ alla fine e il match sembra indirizzato sul binario della parità. Sembra, perché Cossalter ha idee ben diverse: imbeccato da un perfetto assist del neo entrato De Paoli, l’ex Primavera del Bologna controlla nel migliore dei modi e “fredda” Peixoto in uscita. È il gol partita.

L’ANALISI – «Potevamo segnare anche prima, abbiamo avuto diverse opportunità di rilievo – analizza mister Renato Lauria -. Ma ce ne andiamo contenti, questa è una vittoria importante in un momento non facile, se si considerano le varie indisponibilità. I ragazzi, però, hanno saputo adattarsi: la loro è stata una gara tatticamente molto buona. De Paoli e Cossalter? La rete non nasce dall’ultimo passaggio, nasce ancor prima: tutti hanno disputato un’ottima prova, contro un avversario ostico e in condizioni atmosferiche non semplici, visto che il vento poteva trarre in inganno». Peccato non ci sia nemmeno il tempo di esultare perché il prossimo impegno è già dietro l’angolo: mercoledì è in programma il recupero in Trentino col Levico Terme.