Feltre. Incendiati nella notte tre cassonetti per la raccolta della carta. L’assessore Zatta: “Gesto inqualificabile che va a danno dei cittadini”

Feltre, 20 febbario 2022 – Sono tre le campane per la raccolta della carta gravemente danneggiate nella notte a seguito di un incendio doloso e che risultano ora inutilizzabili. I contenitori erano collocati presso le isole ecologiche in via Vette a Villabruna, in via Balistiche all’incrocio con via Segusini e in via Colombo, al Boscariz. Dai rilievi effettuati stamani dagli operatori di Bellunum risultano inoltre lievemente danneggiati, ma comunque servibili, anche altri due contenitori, posti in via Sanguinazzi e in via Segusini.

Le campane erano state svuotate nel giro di ieri pomeriggio e solo la scarsità di materiale al loro interno ha permesso che i danni provocati dalle fiamme non fossero ancora maggiori.

“Siamo di fronte ad un gesto inqualificabile, che arreca danno a tutta la collettività, visto che i costi di ripristino o sostituzione delle campane danneggiate devono essere sostenuti dai cittadini, commenta l’assessore alla Gestione del Territorio Adis Zatta. Non è possibile dare al momento una lettura precisa dell’accaduto, ma è evidente che qualche balordo, ma forse andrebbe definito delinquente, non ha di meglio da fare che danneggiare senza motivo alcuni beni, oltretutto di servizio, della collettività.

Come noto le campane per la raccolta differenziata sono dotate di una centralina elettronica per la registrazione dei dati che, di concerto con Bellunum, manderemo ora ad analizzare da parte dei tecnici del software per reperire eventuali informazioni utili. Alcune isole ecologiche sono inoltre dotate di apparecchiature di sorveglianza che vaglieremo nei prossimi giorni con gli agenti della Polizia Locale.

Al di là di questo, conclude Zatta, resta l’amarezza e lo sconcerto per un gesto che non possiamo che condannare fermamente”.

Gli operatori oggi reperibili hanno già provveduto nella mattinata a ritirare le campane danneggiate per il ripristino o la sostituzione che avverrà non appena disponibili i nuovi contenitori.