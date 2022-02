Belluno, Carnevale sul ghiaccio. Maschere sui pattini e sfilata delle mascherine con concorso social

“Carnevale sul ghiaccio” in città: sarà la pista da pattinaggio di Piazza Duomo il teatro delle maschere per il carnevale bellunese 2022.

Quattro le giornate che vedranno protagonisti pattinatori in costume: giovedì grasso (24 febbraio), sabato 26, domenica 27 e martedì 1 marzo, martedì grasso.

Sempre sul ghiaccio si trasferirà anche la tradizionale “gara delle mascherine”: dalle 14.30 alle 16.30 di martedì 1 marzo, infatti, ci sarà la sfilata per i più piccoli, con la premiazione della maschera più bella votata dal pubblico.

«La novità di quest’anno sarà il concorso social: – annuncia l’assessora agli eventi Yuki d’Emilia – chi verrà a pattinare in costume in questi quattro giorni potrà pubblicare sui social network la propria foto, taggando Adorable Belluno e utilizzando l’hashtag #bellunoonice, e al termine del carnevale verrà premiato lo scatto più votato».

«Considerate le difficoltà del momento e le risorse a disposizione, siamo riusciti ad organizzare dei momenti di festa nel rispetto delle attuali normative. – continua d’Emilia – Ringraziamo per la disponibilità i gestori della pista da ghiaccio che, dopo aver dato nuove possibilità alle scuole, ci permettono di festeggiare in sicurezza questo carnevale; nonostante la situazione sia tutt’altro che semplice, ci è sembrato necessario, soprattutto

per i più giovani, organizzare questi momenti di festa e di leggerezza».