Corsi per OSS: 30 posti a Belluno e 30 a Feltre. Costo 1800 euro frequenza obbligatoria

Il Ceis, Centro italiano di solidarietà di Belluno Onlus in collaborazione con il Circolo cultura e stampa bellunese, organizza i seguenti corsi per OSS Operatori Socio Sanitari :

30 posti. Sede del Corso: Belluno

30 posti. Sede del Corso: Feltre

Requisiti per poter partecipare

Coloro che hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente oppure dopo il compimento del 18mo anno di età alla data di iscrizione al corso e il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

In caso di titoli di studio conseguiti all’estero (in Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione

Europea) dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore, rilasciata dalle rappresentanze

diplomatiche italiane (Ambasciata d’Italia o Consolato d’Italia con sede nel Paese estero in cui è stato conseguito il titolo).

I cittadini stranieri, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e di uno dei seguenti titoli che attestano la conoscenza e comprensione della lingua italiana:

Durata e orari

Il corso dura 1000 ore, di cui 480 ore di teoria e 520 di tirocinio. Delle 480 ore di teoria 205

saranno erogate in modalità Formazione a Distanza (FaD), le altre in presenza.

Il corso verrà avviato entro marzo 2022 e si concluderà entro 12 mesi dall’avvio.

Tirocini: le 520 ore di tirocinio pratico devono essere svolte in ambito Sanitario e SocioSanitario e sono organizzati dall’Organismo di Formazione. Le Unità Operative di tirociniosono: Reparti di Degenza Ospedaliera, Strutture per Anziani, Strutture per persone Disabili, Comunità per persone con Disturbi Mentali, Servizio di Assistenza Domiciliare, Servizi di Integrazione Sociale e Scolastica.

Frequenza e attestazione finale

La frequenza è obbligatoria.

Al termine delle prove d’esame finale viene rilasciato l’attestato di qualifica da parte della Regione del Veneto. La qualifica è valida in tutto il territorio nazionale.

Il costo totale, a carico dell’allievo, è di € 1.800,00