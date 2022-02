Via Gresal, la periferia di nessuno

Belluno, 2/2/2022 – Oltre 15 anni d’attesa, 4 interrogazioni, un Ordine del Giorno e molteplici sollecitazioni per inserire l’opera nel programma Opere Pubbliche del comune di Belluno. Risultato: via Gresal non s’ha da fare!

“La votazione in consiglio comunale del 31 gennaio scorso è chiara. La richiesta che ho presentato dopo innumerevoli giravolte della Giunta Massaro e le promesse non mantenute di avere ed inserire un progetto per riqualificare via Gresal si schianta contro il No della stessa giunta e della maggioranza che valuta le priorità nelle opere pubbliche a seconda di chi abita in questo o quell’angolo periferico del Comune di Belluno”.

Lo afferma Franco Roccon, consigliere capogruppo di Civiltà Bellunese- Liga Veneta Repubblica.

“Le argomentazioni per non votare positivamente un Ordine del Giorno che sollecitava per l’ennesima volta di prendere per mano un intervento stradale, atteso appunto da oltre 15 anni e che richiederebbe circa 200.000 euro d’investimento di cui 85.000 già a bilancio, fanno sorridere per la pochezza degli interventi e per il rumore delle mani sugli specchi sdrucciolevoli:

Ida Bortoluzzi ( gruppo Belluno D+),” Non si costruisce così un elenco delle Opere Pubbliche”. Mi dica, di grazia come va fatto, visto che l’amministrazione è sorda ed incapace a qualsiasi sollecitazione istituzionale se non proviene dalla maggioranza!

Massimo De Pellegrin (gruppo Insieme per Belluno) “Ci sono anche altre priorità!” Prendo atto che oltre 15 anni non bastano per evidenziare una priorità. Vedremo se la strada dei Pascoli, segnalata dallo stesso nella seduta di Consiglio come altamente pericolante, attenderà 15 anni. Non credo visto che è zona di residenza dello stesso e si sta andando ad elezioni!

E per finire il sindaco Massaro che afferma di “…essere in difficoltà a votare un Ordine del Giorno che lo sollecita ad intervenire con un progetto almeno preliminare e che le difficoltà di bilancio non permettono d’investire in questa parte del comune!” Capisco. Lui penso risieda a Limana e difficilmente non sa che in questo tratto di strada passano centinaia di auto al giorno oltre a numerosi pedoni e ciclisti. Forse non sa, Massaro, che la frazione di Orzes era anche destinataria di un terreno ad uso civico, posto in alienazione dal comune circa tre anni fa e venduto per oltre 30.000,00 euro; soldi che dovevano essere destinati alla Frazione ma che hanno preso altri lidi elettorali.

Qui i residenti – conclude Roccon – oltre ad essere esasperati per il silenzio assordante dell’Amministrazione Massaro, hanno da sempre pagato oneri di urbanizzazione e imposte locali e guardano con tristezza agli ultimi interventi viari eseguiti nel 1987 con l’allargamento della curva delle scuole e l’intervento, eseguito dalla comunità montana nel 2011, di sistemazione di 140 metri della via Gresal. Poi il nulla se non dei bei pezzi di asfalto a freddo, strato su strato, per coprire le manchevolezze di una Giunta fatta di assessori “promettenti” e non di sinceri amministratori del patrimonio comune e del Comune”.