L’assemblea approva la trasformazione del Consorzio DMO Dolomiti in Fondazione

Belluno, 31 gennaio 2022 – Si è svolta questa mattina presso la sede della Confartigianato di Belluno l’Assemblea dei soci del Consorzio DMO Dolomiti.

La riunione ha seguito l’ordine del giorno che individuava, come primo momento di confronto, le attività svolte nel 2021

In seguito è stato approvato il bilancio preventivo e il piano operativo per l’anno 2022 che comprende tutta una serie di attività da sviluppare in sinergia con la Regione Veneto, la Provincia e il territorio lavorando sulla digitalizzazione del prodotto turistico, l’attività di comunicazione e promozione, le fiere e i mercati, il proseguimento del progetto Vivere le Dolomiti e il coinvolgimento della DMO Dolomiti nel piano strategico della Regione Veneto di capitalizzazione dell’Olimpiade di Milano Cortina 2026.

Punto importante dell’incontro è stata l’approvazione dell’Assemblea all’unanimità di avviare l’iter di trasformazione della DMO da Consorzio a Fondazione ai fini dell’accesso ai fondi pubblici.

“E’ un segnale positivo che l’Assemblea dei soci abbia deliberato all’unanimità di proseguire l’iter di trasformazione della DMO in Fondazione condividendo gli obiettivi di gestione dei fondi pubblici seguendo i modelli regionali che più adesso si utilizzano per le DMO appunto quello della Fondazione di partecipazione pubblica” commenta Michele Basso Direttore della DMO Dolomiti. “L’Assemblea ha inoltre deliberato delle tempistiche abbastanza stringenti e questo ci permetterà di andare avanti velocemente nel percorso. E’ stato importante condividere l’utilità del lavoro fatto in questi mesi per scegliere la strada migliore e ora c’è fiducia per il proseguio del cammino”.

Entro il 15 marzo i soci delibereranno e ad aprile l’Assemblea dovrebbe decretare il passaggio definitivo.

“Stiamo lavorando in sinergia con la DMO per promuovere il nostro territorio come località turistica e in questi mesi, nonostante le difficoltà legate dalla pandemia, sono state portate avanti parecchie attività” commenta il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin. “Stiamo proseguendo nel gioco di squadra anche per quanto riguarda il progetto ‘Vivere le Dolomiti’, che rappresenta uno strumento formidabile per il marketing del Bellunese e delle nostre Dolomiti. In questo momento è importante il percorso di trasformazione della DMO in Fondazione. Siamo sempre più convinti, anche alla luce delle prossime Olimpiadi invernali, che il futuro delle nostre comunità passa attraverso lo sviluppo del prodotto turistico. Un turismo che vogliamo sia sostenibile per portare benefici a chi vive e lavora in montagna”.