Soccorso alpino. Tutti gli interventi di domenica

ESCURSIONISTI IN DIFFICOLTÀ SOTTO IL SERVA

Belluno, 23 – 01 – 22 Si è concluso attorno alle 20 il recupero di due escursionisti, in difficoltà sulle pendici nord occidantali del Monte Serva, da parte del Soccorso alpino di Belluno. Partiti dal Col di Roanza seguendo l’itinerario proposto da una guida, i due amici di 40 e 39 anni, di Venezia e Mestre (VE), sono arrivati in località Maiolera, in Val del Rui Fret, e a un bivio non segnalato hanno preso il vecchio sentiero, in disuso dopo il passaggio di Vaia per cui è stata creata una variante, ritrovandosi bloccati dagli schianti ormai prossimo il buio. Inevitabile la richiesta di aiuto al 118 verso le 17.20. Risaliti alla posizione dei due escursionisti, una squadra è arrivata a Ponte Mariano in jeep per poi proseguire a piedi. Una volta individuati e raggiunti, i soccorritori hanno riguadagnato il sentiero con i due amici e con loro sono tornati al fuoristrada, per poi accompagnarli alla loro macchina sul Col di Roanza.

DUE INTERVENTI, IN CADORE E A FALCADE

Belluno, 23 – 01 – 22 Attorno alle 13.20 la Centrale del Suem è stata allertata per uno scialpinista che si era sentito poco bene, mentre con un compagno stava scendendo a piedi in conserva dal Crissin di Laggio, nel comune di Vigo di Cadore. E.C., 57 anni, di Vittorio Veneto (TV), che lamentava un’improvvisa tachicardia, una volta geolocalizzato il punto in cui si trovava è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso sbarcato nelle vicinanze. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha poi recuperato in due rotazioni, con un verricello di 20 metri, lui e il compagno, per poi trasportarli a Vallesella. L’uomo colto da malore è quindi stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Pieve di Cadore per le verifiche del caso. L’amico è invece salito a riprendere la propria macchina con una squadra del Soccorso alpino del Centro Cadore, pronta a intervenire in supporto alle operazioni.

Di seguito l’eliambulanza è volata sulla Forca Rossa di Falcade, per uno scialpinista che, scendendo in compagnia di amici, aveva riportato un probabile trauma alla caviglia. Imbarcato in hovering, A.B., 50 anni, di Venezia, è stato poi trasportato all’ospedale di Belluno.

TURISTA TAIWANESE SCIVOLA SUL LAGO DI MISURINA

Auronzo di Cadore (BL), 23 – 01 – 22 Attorno alle 13 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato a Misurina, poiché, mentre stava camminando sopra il lago ghiacciato, una turista taiwanese di 54 anni era scivolata battendo la testa. Atterrati nelle vicinanze, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto la donna, le hanno prestato le prime cure e la hanno caricata a bordo. Sul posto è intervenuto in supporto alle operazioni anche un tecnico del Soccorso alpino di Auronzo. L’infortunata è stata trasportata a Vallesella e affidata a un’ambulanza diretta all’ospedale di Pieve di Cadore, in quanto l’elisoccorso è stato di seguito dirottato sul Crissin di Laggio per un malore.

ESCURSIONISTA PERDE L’ORIENTAMENTO SULLA NEVE

Livinallongo del Col di Lana (BL), 23 – 01 – 22 Alle 13.50 circa il Suem 118 è stato attivato dalla Centrale di GeoResQ, allertata da un’escursionista che si era smarrita perdendo l’orientamento sulla neve tra due sentieri in località Ciamplò. Messa in contatto telefonico con il Soccorso alpino di Livinallongo, la donna è stata rassicurata e indirizzata a rientrare sulla traccia corretta, mentre una squadra le andava incontro. Sempre al cellulare con lei, i soccorritori hanno raggiunto E.B., 39 anni, di Gaiarine (TV), che era riuscita ad arrivare sul sentiero, e la hanno accompagnata fino alla macchina.