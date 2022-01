Nuovo corso a Feltre per occupati e disoccupati, settore stampaggio

Mercoledì 2 febbraio alle ore 18 tutti coloro che sono interessati o curiosi di scoprire cosa accadrà nella sede formativa di Feltre di Fondazione ENAC VENETO da febbraio in poi, possono collegarsi al webinar di presentazione della prima edizione del corso “Corso di avviamento allo stampaggio ad iniezione di polimeri”.

Si tratta di un corso di breve durata (24 ore) che verrà realizzato da febbraio in poi, in modalità mista (una parte di ore sarà on line e una parte in presenza).

E’ aperto a persone occupate e disoccupate, interessate ad intraprendere un percorso formativo-professionale nel settore dello stampaggio ad iniezione.

La docenza è nelle mani di Nicola Ceccato, collaboratore di ENAC VENETO, tecnologo di stampaggio ad iniezione con oltre 15 anni di esperienza, conosce i materiali, gli stampi, le tecniche di regolazione ed ottimizzazione del processo. Formatore e docente in corsi specifici e in campo sicurezza sui luoghi di lavoro. Ha tenuto corsi e consulenze in varie aziende di stampaggio ad iniezione ed ha una grande passione per l’insegnamento.

L’idea poi è quella di dare continuità a questa iniziativa, nel tempo e nello spazio, con successive edizioni e con corsi più avanzati e di riqualificazione, sia nel feltrino sia negli altri territori del Veneto.

Gli obiettivi che ENAC VENETO si pone, in stretta collaborazione con Nicola Ceccato e alcune aziende leader del settore, sono quelli di rispondere alla continua richiesta delle aziende di personale qualificato, di fornire al territorio una opportunità formativa assente nei percorsi scolastici e poco presente anche nei percorsi di formazione per adulti, di stimolare interesse per il settore dello stampaggio perché possa essere il percorso professionale che gratifica il personale e che aumenta la produttività aziendale.

Ad impreziosire l’iniziativa vi sono partner di spicco (come Ewicon, Tecnomec – Intertecnica Refrigeration, Maxi Melt, Hasco) aziende leader che sostengono l’iniziativa in vario modo e condividono il valore della formazione come investimento per il futuro delle persone e delle imprese.

Le iscrizioni sono aperte. Basta compilare il modulo a questo link

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oPkbldjpjUyKFWAiQxYgoq9uoawGhXRPqUSVDHyTh65UQzIyV1RPMlYyU09GWkpQTVRaNFJGT0RCRC4u

I gruppi saranno composti da un numero esiguo di partecipanti per garantire una qualità didattica maggiore. Il percorso viene arricchito anche da un workshop presso uno stabilimento produttivo per una formazione ancora più pratica.

Le imprese possono mettere in formazione il proprio personale dipendente (dentro o fuori l’orario di lavoro) pagando le relative quote di iscrizione. Anche lavoratori e persone disoccupate si possono iscrivere fino ad esaurimento posti. Verranno eventualmente pianificate altre edizioni.

Lo staff di Feltre di Fondazione ENAC VENETO è a disposizione per chiarimenti via mail (feltre@enacveneto.it) o telefonicamente (0439840947).

Si invitano gli interessati a partecipare al webinar di presentazione alle 18 di mercoledì 02 febbraio su Teams al link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg5OTg3OTYtMTk1OS00NmIxLThjNTktMWQzYWQ0NzIwMWMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22951bf9a0-e9d8-4c8d-8a15-6022431620a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c1ee40ca-a574-4017-bed6-1797e2d8c3e8%22%7d

Durante il webinar verranno date anche le informazioni organizzative sullo svolgimento del corso.