Cenerantola in bianco e nero. Comincio dai 3, Famiglie a teatro, domenica al Teatro comunale di Belluno

Appuntamento con un classico imperdibile al Teatro Comunale di Belluno! Per la stagione Comincio dai 3 – Famiglie a teatro, domenica 23 gennaio alle ore 17.00 andrà infatti in scena Cenerentola in bianco e nero, della compagnia Proscenio Teatro.

Teatro d’attore unitamente a raffinate tecniche di animazione con burattini a stecca, sagome, grandi pupazzi animati e musiche originali, ma perché in bianco e nero? Perché all’ingresso verranno consegnati al pubblico dei cartoncini bianchi e neri, delle specie di schede elettorali. Nell’epilogo dello spettacolo, nel corso di una divertente elezione a scrutinio palese che si svolgerà in platea e per la quale basterà agitare a scelta uno dei due cartoncini, saranno infatti i bambini a scegliere il finale della ben nota fiaba. Nello spettacolo la storia è fedelmente raccontata: in scena Cenerentola col suo vestito sporco di cenere e con quello sfavillante della festa, il Principe, la scarpetta abbandonata e l’happy end finale, ma proprio a questo punto il pubblico è chiamato in causa: bisogna votare, bisogna scegliere che fine faranno matrigna e sorellastre, scegliere tra il perdono (bianco) o la punizione (nero).

Quella di Cenerentola è infatti una storia antica di mondi magici, di straordinari rapporti con la natura e con gli animali, ma è anche storia di una profonda ingiustizia e di un riscatto, di prepotenze sconfitte, del bene che trionfa sul male. Tutti abbiamo subito nella nostra vita dei torti e tutti abbiamo sognato di avere giustizia, questo ci permette un’immediata identificazione con le vicende di Cenerentola, siamo dalla sua parte sin dall’inizio, lo siamo stati per secoli e continueremo ad esserlo ancora, ma come sanare l’ingiustizia subita?

Questa fiaba si dice provenga dalla Cina, la prima testimonianza italiana la si deve a Giambattista Basile che la riporta nel suo “Lo Cunto de li Cunti” (1635), mentre le più fortunate e conosciute versioni in occidente sono quelle di Charles Perrault (1697) e dei Fratelli Grimm (1822), che però si differenziano proprio nel finale: Perrault sceglie il perdono, i Grimm la punizione.

Ecco perché la votazione, ecco perché i cartoncini, ecco perché è necessario scegliere! Il tutto nella tradizione e nelle forme di questa storica compagnia di teatro per la prima infanzia, che da più di un trentennio con esiti felicissimi, per il pubblico di tutte le età, propone a teatro le fiabe classiche, accompagnandole sempre a situazioni divertenti col coinvolgimento diretto del pubblico. Un modo per far entrare i bambini nella storia, renderli protagonisti del suo andamento, donare loro un momento di allegra partecipazione in prima persona agli eventi. Un momento di allegro coinvolgimento ed anche un momento su cui riflettere, magari dopo, a casa, insieme a mamma e papà.

Un’occasione per i grandi per capire ciò che si muove nell’animo dei più piccoli, e per i piccoli di esprimere il loro pensiero, un’occasione per parlarsi, un’occasione per conoscersi meglio grazie al gioco condiviso del teatro, un’occasione per portarsi in famiglia un pezzetto delle emozioni che il teatro sa suscitare ed elaborarle insieme.

Questa la mission della Stagione per le Nuove Generazioni Comincio dai 3, educare al teatro ma ancor più promuovere le relazioni che l’esperienza condivisa del teatro vissuto insieme da adulti e bambini, genitori e figli sa donare.

Età consigliata + 4 anni

La stagione Comincio dai 3 è organizzata da Tib Teatro per la direzione artistica di Daniela Nicosia e in collaborazione con Fondazione Teatri delle Dolomiti, Ministero della Cultura, con il patrocinio di Regione del Veneto, Reteventi – Provincia di Belluno, Comune di Belluno, MIUR ufficio scolastico regionale. Mediapartner della stagione Radio Belluno, Radio Cortina, Radio Più.

