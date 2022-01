Punti tampone straordinari sabato e domenica a Paludi

Belluno, 7 gennaio 2022 In via straordinaria, l’Ulss Dolomiti attiva per SABATO 8 gennaio 2022 e DOMENICA 9 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30 un punto tamponi a Paludi per persone con sintomatologia covid, per le quali non sia possibile rinviare il tampone nei giorni successivi.

Sarà presente un medico per un triage all’ingresso e l’eventuale prescrizione.

NON è quindi necessario chiamare il 118 o la Guardia medica per l’impegnativa.

Si ricorda che il contatto stretto vaccinato con dose booster o che ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o guarito da meno di 120 giorni NON DEVE eseguire alcun tampone se ASINTOMATICO.

Dal 10 gennaio, i tamponi antigenici o molecolari prescritti dal medico di medicina generale o dal pediatria di famiglia dovranno essere prenotati dal sito www.aulss1.veneto.it – sportello online.

Si invitano le persone a NON rivolgersi al 118 per richieste di prescrizione di tampone o di informazioni

• Le risposte alle domande più frequenti sono disponibili qui: https://bit.ly/3G3hxjB

• Le informazioni utili da seguire in caso di tampone positivo sono disponibili qui: https://bit.ly/3F0mqZp

• Le disposizioni circa l’isolamento dei positivi e la quarantena dei contatti sono consultabili qui: https://bit.ly/3t2DIml

• Le farmacie di turno sono consultabili qui: https://bit.ly/3FcCvvr

L’Ulss Dolomiti chiede ai cittadini la massima collaborazione, con senso di responsabilità verso la comunità.