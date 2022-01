Concerto del Quartetto Werther martedì 11 gennaio 2022, ore 20:00 al Teatro Comunale

Parte la 69ma Stagione 2022 del Circolo Culturale Bellunese, con una serata di presentazione degli appuntamenti di musica classica e jazz dell’anno, da parte del presidente Sandro De Vecchi e il direttore musicale Melita Fontana.

L’appuntamento è per martedì 11 gennaio alle ore 20:00 al Teatro Comunale di Belluno, cui seguirà alle ore 20:30, il concerto inaugurale tenuto dal Quartetto Werther, (violino, viola, violoncello e pianoforte), composto da giovani musicisti di Roma, che proprio a Belluno iniziano il loro tour 2022. In programma, Quartettsatz di Gustav Mahler, il Quartetto per archi e pianoforte in mi bemolle maggiore op. 47 di Robert Schumann e il Quartetto per archi e pianoforte in do minore op. 13 di Richard Strauss.

Prenotazione richiesta, presso Agenzia Alpe Bellunese: tel. 0437 940407, e-mail: info@alpebellunese.it. Si accede con greenpass (a partire dai 12 anni) e con utilizzo della mascherina FFP2, nel rispetto delle distanze e delle norme anti Covid-19. Informazioni e aggiornamenti, come sempre, su www.belcircolo.org e pagina Facebook del Circolo.

Vincitore del XXXIX Premio “Abbiati”, Premio “Farulli” 2020, e Terzo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Trio di Trieste”, il Quartetto Werther è oggi una delle formazioni cameristiche italiane emergenti in maggiore ascesa nel panorama concertistico nazionale e internazionale, e ha già all’attivo numerosi concerti e collaborazioni con importanti Festival e associazioni concertistiche. Nel 2021 è andata in onda una trasmissione a loro dedicata in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in cui si sono esibiti in diretta RaiRadio3 e RaiReplay dalla sede RAI di Via Asiago b, eseguendo i Quartetti di Mahler e Richard Strauss.

Fondato a Roma nel 2016, il Quartetto si è formato alla Scuola di Musica di Fiesole e al Conservatorio “A. Boito” di Parma nella scuola cameristica del Trio di Parma e di Pierpaolo Maurizzi e ha approfondito lo studio del repertorio durante importanti Festival e Campus. Nel 2021 è uscito per l’etichetta olandese Brilliant Classics il loro primo cd “Fauré Piano Quartes”, che ha ricevuto ottimi riscontri della critica ed è stato trasmesso alla Radio della Svizzera italiana, a RAI Radio3 e “Radio3 Suite”. Sempre nel 2021 il Quartetto Werther ha vinto il bando DV Young Sounds grazie al quale registrerà un cd integralmente finanziato dall’etichetta Da Vinci Publishing. Membro del circuito de Le Dimore del Quartetto, è allievo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.