Il balletto Il Lago dei Cigni va in scena mercoledì ore 21:00 al Comunale

Lo spettacolo Il Lago dei Cigni, previsto per domenica 26 al Teatro Comunale di Belluno, è stato posticipato a mercoledì 29 dicembre 2021 con inizio alle ore 21.

La rappresentazione è stata rinviata a pochi minuti dal suo inizio per cause dipendenti esclusivamente dalla compagnia Balletto di Mosca.

Scoppio Spettacoli e la Fondazione Teatri delle Dolomiti, nonostante non siano in alcun modo responsabili dell’accaduto, si dichiarano molto dispiaciuti per tutto il pubblico che domenica non ha potuto assistere all’atteso balletto.

Gli spettatori possono presentarsi alla nuova data direttamente con il biglietto originale.

Chi non potesse partecipare mercoledì sera, può richiedere il rimborso secondo le seguenti modalità:

-Acquisti presso Scoppio Spettacoli: è necessario consegnare i biglietti presso gli uffici entro e non oltre il 31 dicembre;

-Acquisti online su VivaTicket: è necessario inviare una mail a info@scoppiospettacoli.it con i propri dati (tra cui l’IBAN sul quale verrà effettuato il riaccredito) e copia dei biglietti entro e non oltre le ore 16 del 29 dicembre;

-Acquisti tramite TicketOne: è necessario procedere alla richiesta tramite il sito dedicato di TicketOne entro e non oltre il 29 dicembre.

Coloro invece che sono sprovvisti del biglietto e intendono partecipare alla nuova data, possono acquistarlo su Vivaticket.com, su TicketOne.it, nei punti vendita abilitati e presso Scoppio Spettacoli.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.scoppiospettacoli.it .