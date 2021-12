Nove posti per giovani che vogliono lavorare nel mondo digitale

Enac Veneto il 10 gennaio 2022 apre le iscrizioni per partecipare alla selezione di 9 candidati che potranno partecipare gratuitamente ad un percorso per diventare DIGITAL CONTENT CREATOR, (progetto finanziato dalla Regione Veneto e riservato ai giovani che non frequentano percorsi di studi e non lavorano).

Si tratta di una figura molto richiesta e molto trasversale, sia in termini di settori merceologici, sia in termini geografici, sia in termini di dimensioni aziendali. Poiché attualmente, circa il 50% dei professionisti operativi nel campo del digital marketing in senso lato opera come lavoratore autonomo, alla formazione (150 ore) verrà affiancato un percorso di 60 ore – sempre a partecipazione gratuita – di sostegno all’autoimpiego, con consulenti di autoimprenditorialità. Il percorso verrà avviato entro febbraio.

Con recente decreto regionale del 22 dicembre la Regione Veneto ha dato riscontro positivo al progetto che ENAC Veneto – ente accreditato per la formazione e i servizi al lavoro – aveva presentato già l’estate scorsa nel bando DGR 1879 “Il Veneto Giovane: Start Up!”

Lo staff di ENAC VENETO, che gestirà le selezioni e la realizzazione del percorso, suggerisce agli interessati di predisporre la documentazione per tempo per poter presentare la domanda secondo i tempi e le modalità previste nel bando. Lo staff dal 10 gennaio sarà disponibile via mail feltre@enacveneto.it o telefonicamente 0439 840947 per eventuali dubbi o informazioni.

Nel sito enacveneto/it è possibile scaricare la domanda di ammissione alle selezioni e il bando completo. Nella domanda di ammissione sono elencati tutti i documenti da presentare. Nel bando sono indicate le informazioni sull’intero percorso e sulle selezioni.

Il progetto verrà realizzato in due edizioni: una si terrà nella sede di Treviso e una in quella di Feltre, con le stesse modalità. Si precisa che è possibile candidarsi per entrambe le selezioni. In tutto saranno ammessi 18 giovani.