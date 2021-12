Corsa in montagna. Il 15 gennaio Transcivetta Karpos apre le iscrizioni

Dopo una pausa forzata di due anni, causa emergenza sanitaria legata al Covid-19, ritornerà nel 2022 Transcivetta Karpos. La 40ma edizione dell’evento della corsa in montagna, classicissima a coppie, si svolgerà domenica 17 luglio.

Il comitato organizzatore è da tempo al lavoro per la ripartenza di un evento che nel corso degli anni ha saputo avere riscontri crescenti di interesse e di partecipazione.

Le iscrizioni si apriranno sabato 15 gennaio, sul sito www.transcivetta.com.

Il costo di iscrizione a coppia è fissato in 80 euro fino al 31 marzo. Dall’1 aprile al 3 luglio la quota passerà a 90 euro. La data ultima per aderire è stata fissata al 3 luglio, salvo il raggiungimento anticipato delle mille coppie, numero massimo fissato dall’organizzazione.

Sarà possibile partecipare in maniera competitiva, e in questo caso bisognerà essere in possesso del certificato medico agonistico, oppure in maniera non competitiva. In quest’ultimo caso sarà sufficiente un certificato medico non agonistico.

Per approfondimenti: www.transcivetta.com