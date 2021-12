Auto d’epoca. La leggenda di Bassano 27ma edizione 23-26 giugno 2022

Dopo l’annuncio in anteprima delle date alla fiera Auto e Moto d’Epoca di Padova, c’è grande attesa per l’apertura delle iscrizioni.

Intanto per Natale sarà distribuito agli equipaggi e ai partner il video tributo

che racchiude i momenti più emozionanti della scorsa edizione.

La 27esima edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto”, inserita in ASI Circuito Tricolore, è in programma dal 23 al 26 giugno 2022. L’ufficializzazione arriva dal direttivo del Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto”.

Le date erano state comunicate in anteprima nel corso della vetrina internazionale della fiera Auto e Moto d’Epoca, evento di riferimento per appassionati e operatori del settore. C’è grande attesa per l’apertura delle iscrizioni, prevista nel mese di febbraio, a cui il Comitato organizzatore sta già lavorando da mesi. Quest’anno, infatti, le porte de La Leggenda di Bassano si riapriranno anche agli equipaggi provenienti dai Paesi Extra-UE, bloccati nell’ultima edizione dalla situazione sanitaria a tutti nota. “Per noi è un piacere riaccoglierli a braccia aperte, aggiungono valore alla manifestazione”, ha sottolineato con orgoglio il presidente del Comitato Organizzatore Stefano Chiminelli.

La Leggenda di Bassano, manifestazione riservata alle autovetture Sport-Competizione costruite dal 1920 al 1960, sarà come sempre impreziosita da una serie di eventi e iniziative pensate per esaltare queste vetture uniche ma anche per mettere in risalto la suggestiva cornice delle Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO. “Non mancheranno sorprese”, ha assicurato Chiminelli. Nelle prossime settimane saranno annunciati il percorso e le tappe della manifestazione, che, come da tradizione, partirà da Bassano del Grappa e vanterà auto di prestigio e ospiti internazionali.

Intanto per Natale sarà diffuso lo spettacolare cortometraggio che racconta le emozioni del 2021. “E’ il nostro omaggio agli equipaggi e ai partner che hanno reso indimenticabile la 26esima edizione. Inoltre con soddisfazione posso annunciare che questo video ufficiale sarà il contenuto con cui inaugureremo il nostro nuovo canale YouTube”.