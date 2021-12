Auto completamente distrutta dalle fiamme in via Tonegutti

Belluno, 24 dicembre 2021 – E’ successo questa mattina alle 9:30 in via Mariano Tonegutti a Belluno. I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura con il personale di prima partenza hanno e hanno spento con la schiuma il veicolo che è andato completamente distrutto dalle fiamme.

Il conducente mentre stava percorrendo la via, aveva avvertito qualche anomalia. Fermata l’auto è sceso in tempo mentre sio sviluppava l’incendio. Le cause, di probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio dei vigili fuoco.