Arsié. I carabinieri forestali sequestrano 10 tra cavalli e asini

Arsié, 3 dicembre 2021 – Ieri mattina i carabinieri forestali della Stazione di Fonzaso hanno posto sotto sequestro amministrativo 10 tra cavalli e asini che sono stati affidati alla custodia del sindaco di Arsié.

I militari sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni della cittadinanza ed in ottemperanza ad una specifica ordinanza.

In una località del Comune di Arsiè, da un po’ di tempo diversi cittadini notavano una decina di animali, tra cavalli ed asini vagare incustoditi. Alcuni proprietari li avevano visti pascolare anche nei propri terreni.

Per far fronte alle preoccupazioni dei cittadini, anche per i possibili correlati pericoli legati alla viabilità, oltre che per la tutela delle proprietà, alcuni giorni fa il sindaco ha emesso una specifica ordinanza per inibire in maniera circostanziata la condotta illecita.

I carabinieri forestali della Stazione di Fonzaso – competenti per territorio – si sono da subito attivati per l’individuazione del proprietario degli animali vaganti e per ottemperare alle previsioni dell’ordinanza comunale.

Al proprietario – di origine svizzera ma residente in zona – sono state contestate le violazioni amministrative dell’art. 672 del Codice Penale (“omessa custodia e malgoverno di animali” – oggi depenalizzato) e l’inottemperanza all’ordinanza con applicazione della sanzione accessoria proprio del sequestro degli animali.