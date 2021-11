Violenze contro la donna. I dati del Nucleo investigativo dei carabinieri di Belluno

Belluno, 24 novembre 2021 – Non è un quadro positivo quello presentato stamane dal Nucleo investigativo dei carabinieri del Comando provinciale di Belluno in relazione ai reati di genere. Il dato generale che emerge, nei reati commessi contro le donne in provincia, confrontando i dati 2020/2021 è quello di un trend in aumento.

I maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 CP) aumentano da 73 casi del 2020 a 80 casi nel 2021. Le lesioni personali (art.582 CP) rimangono invariate a 45 casi. Il reato di stalking, atti persecutori (art.612 CP) salgono da 23 casi dell’anno scorso a 45 del 2021. Scende un po’ il reato di violenza e minacce (art.609 CP) da 29 casi del 2020 a 23 casi del 2021. Tenendo conto anche delle atre fattispecie (art.609 quater CP atti sessuali con minori, art.643 CP circonvenzione di incapace, art.612 ter CP diffusione illecita immagini e video, art.600 quater CP, detenzione materiale pornografico) il numero totale dei reati accertati aumenta da 2019 del 2020 a 234 nel 2021.

Per quanto riguarda le misure restrittive adottate, esse passano dalle 19 del 2020 alle 17 del 2021 così suddivise: 3 arresti, 7 allontanamenti dalla casa familiare, 4 divieti di avvicinamento, 1 obbligo di firma e due applicazioni di braccialetto elettronico.