Schianto nella notte, deceduto un pompiere volontario

La notte scorsa poco dopo le ore 4, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Laggio di Cadore nel comune di Vigo di Cadore per un fuoristrada finito rovesciato dopo la perdita di controllo del conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte di Simone Scattolo, vigile del fuoco volontario del distaccamento di Dosoledo. Ferita gravemente una donna altri due uomini e un’altra passeggera feriti in maniera più lieve.

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Pieve di Cadore, hanno messo in sicurezza il Mitsubishi Pajero ed estratto i feriti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il comandante dei vigili del fuoco di Belluno Antonio del Gallo e tutto il personale operativo permanente, volontario e amministrativo si stringono al dolore della famiglia di Simone e dei colleghi del distaccamento di Dosoledo.