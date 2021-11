Ulss Dolomiti. Aperte le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti covid per over 40

Sono state aperte le prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it per la terza dose di vaccino anti covid per over 40 che abbiano completato un ciclo vaccinale primario da almeno sei mesi, come di seguito descritto:

– Ciclo vaccinale anti COVID-19 con due dosi vaccinali

Per la dose booster devono essere passati almeno 6 mesi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino.

IL SISTEMA CALCOLA IN AUTOMATICA LA PRIMA DATA UTILE

– Infezione da virus (COVID-19) ed effettuazione di una successiva somministrazione vaccinale anti COVID-19 nei tempi previsti

Per la dose booster devono essere passati 6 mesi dalla somministrazione del vaccino.

– Prima dose vaccinale anti COVID-19 e successiva infezione da virus contratta dopo il 14° giorno dalla somministrazione del vaccino

Per la dose booster devono essere passati almeno 6 mesi dalla positività all’infezione.

Per informazioni telefonare al numero 0437/514343