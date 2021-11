Crisi Acc e Ideal. Badole: “Noi vicini ai lavoratori, martedì incontro con ministro Giorgetti”

“Infrastrutture e viabilità. Dobbiamo tenere a mente queste due parole, se vogliamo assicurare un futuro alla nostra provincia”.

A dirlo è il parlamentare bellunese della Lega Mirco Badole, presente questa mattina alla manifestazione dei lavoratori di Acc e di Ideal Standard in piazza Papa Luciani a Mel.

Il prossimo passaggio sarà il 16 novembre, quando i parlamentari bellunesi incontreranno il ministro Giorgetti. Una chiacchierata per capire le prospettive per i due stabilimenti e avere il punto sull’azione portata avanti dal Mise. “Alla manifestazione ho visto tante persone preoccupate, non solo lavoratori ma anche i loro famigliari – prosegue Badole -. Io sono certo che un futuro per questo territorio ci sia, ma è fondamentale assicurarlo attraverso la viabilità. L’ho detto anche venerdì, in occasione della conferenza dei sindaci a Feltre”.

Mettere il territorio in comunicazione veloce e agevole con la pianura e con l’Europa, accorciare le distanze e rendere competitive le industrie che operano in montagna è la sola via perché non ci siano più altre crisi aziendali come quelle di Acc e Ideal, in futuro. “In particolare io pongo come prioritaria la nuova linea Agordino – Pedemontana – aggiunge Badole -, adesso è fondamentale si vada avanti in quella direzione”.

La Lega di Belluno è vicina all’emergenza che sta coinvolgendo 750 lavoratori e da mesi segue da vicino la vicenda attraverso il lavoro dell’assessore Elena Donazzan. Anche i consiglieri regionali Silvia Cestaro e Giovanni Puppato hanno sempre tenuto monitorata la situazione, con tutti gli aggiornamenti del caso e prendendo parte ai comitati di sorveglianza. Nei mesi scorsi Cestaro ha anche presentato una mozione all’assessore Donazzan con lo scopo preciso di avere una risposta ufficiale sulla crisi aziendale dei due stabilimenti e sulle azioni da portare avanti.

“Queste manifestazioni sono importanti per tenere alta l’attenzione sulla vicenda e sul disagio di centinaia di lavoratori – commenta il commissario provinciale del partito, Franco Gidoni -. Siamo vicini a ciascuno di loro, uomini e donne che hanno fatto grande la storia dei due stabilimenti e hanno dimostrato attaccamento al territorio e alle loro aziende. Vogliamo ringraziarli e, per quanto possa servire, dare tutto il nostro sostegno con la certezza che noi ci siamo”. Tra i presenti al corteo, però, ieri non si è visto il presidente della Provincia Roberto Padrin. “Peccato, queste persone hanno bisogno di un segnale forte di vicinanza da parte di chi li rappresenta – conclude Gidoni -, questa non la battaglia di singole famiglie ma di un’intera comunità che vuole resistere e portare sviluppo e innovazione nel Bellunese”.