Confermato l’obbligo di green pass e mascherina per la Fiera di San Martino. Annullata la rassegna gastronomica in piazza Piloni

Belluno, 13 novembre 2021 – A seguito di problemi tecnico-amministrativi – non imputabili ai diretti interessati recita il comunicato odierno diramato dall’amministrazione comunale di Belluno – emersi grazie al lavoro di analisi della documentazione nel corso del Comitato Ordine e Sicurezza di ieri pomeriggio in Prefettura, il Comune di Belluno comunica che la rassegna enogastronomica in programma per questo pomeriggio e per domenica in Piazza Piloni è annullata.

Resta confermata invece la Fiera di San Martino di domenica. Confermato l’obbligo di Green Pass per l’accesso e, come da richiesta odierna del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss, sarà obbligatorio anche l’uso della mascherina.