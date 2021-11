Avvicendamento al comando provinciale della Guardia di Finanza. Il colonnello Guarino subentra al tenente colonnello Tomada

Il colonnello Dario Guarino è subentrato al tenente colonnello Aldo Tomada nella carica di comandante provinciale della Guardia di Finanza di Belluno. La cerimonia di avvicendamento ha avuto luogo il 12 novembre 2021 nella caserma “Finanziere Terra De Zorzi Luigi”, Croce di Guerra al Valor Militare”, alla presenza del comandante regionale Veneto, generale di divisione Giovanni Mainolfi, del prefetto, Mariano Savastano, e delle più alte autorità civili e militari, nel rispetto delle misure pandemiche in atto.

Il tenente colonnello Aldo Tomada, che rimarrà a Belluno continuando nel suo incarico di titolarità di comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria, rivolgendosi ai comandanti dei dipendenti Reparti, ai finanzieri schierati e alla rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, ha espresso parole di ringraziamento per il lavoro svolto, garantendo massima collaborazione al comandante subentrante.

Il colonnello Guarino, originario della provincia di Napoli, ha 55 anni, proviene da Rovigo ove negli ultimi 3 anni ha retto omologo incarico di comandante provinciale. Arruolatosi nel 1985 dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, nel corso della carriera ha maturato esperienze professionali in diversi incarichi di comando in Lombardia, Sicilia e Toscana. È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.

Il nuovo comandante provinciale, nel suo discorso di insediamento, ha espresso a piena voce gli elementi fondamentali per una proficua e attenta missione lavorativa con piena disponibilità ad affiancare ogni Reparto per il perseguimento del bene comune al servizio della collettività.

Il generale Mainolfi, dopo aver ringraziato il tenente colonnello Tomada per l’attività svolta in provincia, ha rivolto al colonnello Guarino un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico con l’auspicio di lusinghieri risultati per il prestigio del Corpo e l’interesse del Paese.