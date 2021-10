Ulss Dolomiti. Covid, aggiornamento settimanale. Focolaio a Longarone

Belluno, 25 ottobre 2021 – La curva epidemica relativa allo sviluppo pandemico nel nostro territorio registra attualmente 145 positivi e 367 attualmente in isolamento-quarantena. Nell’ultima settimana la casistica ha registrato un lieve calo rispetto alla settimana precedente (57 casi vs 66). Significativa appare l’incidenza dei nuovi casi fra i giovanissimi 0-14.

Ciò in relazione ad alcune positività emergenti in ambito scolastico, come già segnalato nel report specifico. A queste positività emergenti si associano ulteriori positività derivanti dalla sorveglianza nelle classi coinvolte, attivata in adesione al protocollo nazionale, con emersione di alcuni casi asintomatici.

L’Ulss ricorda l’importanza di mantenere comportamenti prudenti, usando la mascherina quando prevista, mantenendo le distanze, arieggiando i locali e igienizzando le mani.

La permanenza di una casistica non trascurabile nelle fasce d’età centrali sottolinea l’importanza della vaccinazione per prevenire in tali soggetti l’infezione e le forme gravi di malattia. Le prime dosi sono sempre prenotabili da portale www.aulss1.veneto.it oppure è possibile presentarsi ad accesso libero in una delle sedute programmati (sedi e orari sul sito).

Incidenza settimanale

I casi rilevati nell’ultima settimana sono, come detto, 57 (-9 rispetto alla scorsa settimana), con un conseguente tasso di incidenza settimanale di 28,5 casi su 100 mila abitanti, inferiore all’incidenza nazionale (37,4 su 100 mila abitanti).

La mappa sottostante rappresenta l’incidenza settimanale per singolo comune. Si ricorda che nei piccoli comuni, anche una minima casistica determina un’incidenza (casi/abitanti) significativa, alla luce del piccolo denominatore di popolazione.

Focolaio nel Comune di Longarone

La cartina tematica sopra riportata mette in evidenza, per il Comune di Longarone, un’incidenza particolarmente significativa determinata da un focolaio epidemico giovanile insorto in ambito scolastico e diffuso ad altri contesti. Più in dettaglio, venerdì 22 ottobre è emersa una positività covid in un bambino con sintomatologia respiratoria minore sottoposta a tampone. Come di prassi, tutti i compagni di classe (scuola elementare di Catellavazzo) sono stati presi in carico e controllati, in adesione ai protocolli di settore. I controlli hanno messo in evidenza 9 ulteriori positività afferenti alla classe frequentata “dal caso indice”. Gli ulteriori controlli, a cerchi concentrici, dei contesti frequentati da questi 9 nuovi positivi covid hanno fatto emergere altre 11 positività (alcune evidenziate stamane). Sono in corso indagini epidemiologiche approfondite finalizzate a valutare l’effettiva riconducibilità di tutta la casistica al caso indice sopraindicato (non è escluso un doppio focolaio parallelo con due casi indice).

Per effetto dell’impegnativa casistica coinvolgente l’intera scuola primaria di Castellavazzo è stata disposta la sospensione temporanea delle attività della struttura.

TAMPONI

Dall’inizio dell’epidemia, dell’Ulss Dolomiti ha eseguito:

352 mila tamponi molecolari

254 mila tamponi antigenici (non ancora registrati i tamponi antigenici eseguiti nel weekend)

Il grafico sottostante evidenzia l’importante incremento dei tamponi green pass eseguiti nei drive in dell’Ulss registrato negli ultimi 10 giorni . Un parallelo incremento si è registrato nelle farmacie del territorio, anch’esse impegnate in questa significativa linea di lavoro.

TERAPIA CON ANTICORPI MONOCLONALI

Ad oggi sono state trattate con anticorpi monoclonali dall’Unità Operativa di Malattie Infettive di Belluno 96 persone.

Nella settimana qui analizzata sono stati somministrati 4 trattamenti con monoclonali.

RICOVERI

Sono attualmente ricoverati al San Martino di Belluno 5 pazienti attualmente Covid positivi in area non critica di anni 51, 70, 73, 84, 84

Al momento le terapie intensive non hanno persone covid positive ricoverate.