Feltre, area Marangoni. Risponde l’assessore Visalli

L’Amministrazione comunale di Feltre interviene con una nota sulla vicenda legata alla riqualificazione dell’area Marangoni.

“Le dichiarazioni lette in questi giorni sulla stampa da parte della proprietà ci lasciano interdetti e sorpresi, soprattutto nella parte in cui si imputa all’Amministrazione comunale l’assenza di confronto”, commenta l’assessore alla Pianificazione del Territorio e al Commercio Irma Visalli, che ricorda: “I contatti con i titolari dell’area sono stati numerosi e tra questi vanno annoverati anche due incontri, uno a maggio (in modalità on line) e uno ad agosto. Va Aggiunto, prosegue l’assessore, che proprio per applicare la massima trasparenza al confronto e fugare ogni malinteso, avevamo descritto alla proprietà la scheda del Piano degli Interventi relativa all’area prima della presentazione. Dunque nessuna “doccia gelata”, continua Visalli, visto che il Comune aveva messo le carte sul tavolo in largo anticipo. Voglio però sottolineare che l’Amministrazione è e rimane aperta al dialogo, che per quanto ci riguarda non si interrompe, anzi (si apre ora anche il periodo delle osservazioni al Piano degli Interventi): il nostro obiettivo primario è la riqualificazione dell’area, non certo quello di lasciarla nello stato in cui si trova: lo testimonia il fatto – conclude l’assessore Visalli – che il diniego sul progetto presentato è relativo esclusivamente alla parte, appunto, commerciale”.

“La scelta fatta dalla giunta in ordine all’accordo con la proprietà dell’area Marangoni è perfettamente in linea e conseguente alla nostra visione complessiva dello sviluppo della città”, aggiunge il sindaco Paolo Perenzin, che sottolinea: “Così come siamo intervenuti, non senza un impegno lungo e faticoso, per ridurre in maniera significativa i volumi previsti nel piano Altanon rispetto al progetto iniziale, così ribadiamo la nostra contrarietà a nuovi poli commerciali che vadano a intaccare il ruolo del tessuto rappresentato dai negozi di vicinato e del centro cittadino, che rappresentano una risorsa economica e funzionale da salvaguardare per la crescita equilibrata della città”.