Piano “Vivere le Dolomiti”: presentati ai consorzi gli esiti degli incontri territoriali di giugno

De Toni: «Entro fine anno saranno attivati tavoli tematici a supporto degli operatori»

La Provincia e la Dmo Dolomiti hanno incontrato oggi pomeriggio (19 ottobre) i consorzi di vallata soci privati della Destination Management Organization. Oggetto dell’incontro, a cui hanno partecipato numerosi i diversi consorzi e relativi sindaci e tutto lo staff della Dmo, è stato l’aggiornamento sulle diverse azioni in corso tra le quali quella di rafforzamento del branding di destinazione e soprattutto gli esiti degli incontri territoriali che lo scorso giugno hanno toccato tutte le vallate, nell’ambito del piano “Vivere le Dolomiti”.

«In quell’occasione avevamo raccolto le necessità, le criticità e anche le idee degli operatori, soprattutto rispetto alle mutate condizioni del turismo in seguito al Covid – spiega il consigliere provinciale delegato al turismo, Danilo De Toni -. Oggi abbiamo presentato le esigenze strategiche, ovvero quelle che sono apparse come trasversali e di maggior importanza comune nei diversi territori e vallate della provincia»,

Successivamente, ai consorzi e ai sindaci delle vallate bellunesi è stato illustrato il percorso per l’immediato futuro proprio in base alle principali necessità e fabbisogni condivisi durante gli incontri. In tal senso saranno attivati durante il mese di novembre alcuni tavoli tematici rivolti in particolare agli operatori dei consorzi al fine di aumentarne la reciproca collaborazione e la competitività dell’organizzazione turistica di destinazione su tre temi: accoglienza e coordinamento uffici Iat; design del prodotto turistico; strategia e strumenti per la diffusione della branding strategy nel web. È inoltre previsto un workshop iniziale volto a illustrare nel dettaglio l’indagine svolta su più di 2.000 turisti nazionali ed esteri per comprendere più a fondo la loro percezione su ciò che può attrarre i potenziali visitatori nella destinazione per lo sviluppo di future azioni di marketing. A questo seguirà la pubblicazione di alcuni bandi per organizzare e declinare a livello territoriale le attività di promozione della destinazione turistica, del valore di circa 1 milione di euro.

«La riunione è stata molto positiva – conclude il consigliere De Toni -. Abbiamo ribadito un concetto chiave: ora bisogna lavorare insieme per arrivare all’obiettivo, soprattutto dopo che il Covid ha stravolto il settore del turismo, con la Dmo come braccio operativo fondamentale nel ruolo di coordinamento dei consorzi. In questo senso, il progetto intende sostenere anche la Dmo che ha bisogno di essere sempre più strutturata e che oggi può contare su di una nuova risorsa professionale nella figura della Elisa Calcamuggi nuovo responsabile marketing presentato durante l’incontro».

«Abbiamo sempre cercato – e anche trovato – una condivisione ampia con il territorio e con la Regione Veneto e la partecipazione alla riunione di oggi ha confermato che questo approccio è valido e continuerà anche in futuro – conclude il consigliere De Toni -. Siamo arrivati all’inizio di quella che è la seconda fase del progetto “Vivere le Dolomiti”, dopo un anno denso di attività di approfondimento, di ascolto del territorio e condivisione. Ora bisogna pedalare uniti, per farci trovare pronti di fronte alle nuove sfide che il turismo ci metterà davanti».