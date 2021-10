Borgo Valbelluna. Il Comune stanzia 45mila euro per le attività sportive a favore dei giovani

L’Amministrazione comunale di Borgo Valbelluna stanzia 45mila euro per il sostegno alle associazioni sportive impegnate in attività dedicate ai giovani residenti tra i 5 e i 16 anni. A seguito della delibera di Giunta n. 141 del 07/10/2021 è stato pubblicato ieri il bando diretto a tutte le associazioni sportive che operano all’interno del territorio comunale per promuovere l’attività motoria tra le giovani generazioni.

“In questo ultimo anno e mezzo, a causa delle restrizioni anti-contagio, i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno sentito la mancanza dell’attività sportiva e dello stare insieme” afferma il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa. “Lo sport non è solo un momento di svago, ma ha soprattutto una funzione formativa e sociale: è per questo che vogliamo aiutare la ripartenza e incentivare le attività dedicate ai nostri giovani. Queste risorse, destinate alle associazioni sportive che operano all’interno del territorio comunale e che promuovono lo sport nei giovani, ha l’obiettivo di contenere le quote di iscrizione che le famiglie devono sostenere per permettere ai loro figli di praticare lo sport con le diverse realtà sportive.”.

Lo stanziamento di 45mila euro per la stagione sportiva 2021/2022 riguarda le attività destinate ai giovani residenti nel comune di Borgo Valbelluna tra i 5 e 16 anni di età, promosse da associazioni o società sportive che siano affiliate a federazioni nazionali o enti di promozione sportiva, che pratichino regolare attività agonistica o amatoriale durante l’anno, che svolgano attività di promozione dello sport per bambini e ragazzi e che operino nel territorio comunale per almeno 6 mesi.

Il fondo è suddiviso in tre ambiti diversi: 20mila euro saranno assegnati alle associazioni richiedenti, in base al numero di giovani atleti residenti iscritti nella suddetta stagione. Un secondo ambito di 7.500 euro sarà erogata in relazione ai programmi delle attività organizzate dalle associazioni (ad esempio, le attività dedicate ai giovani disabili o l’avvio di progetti di promozione dello sport in collaborazione con le istituzioni locali, progettualità di collaborazioni o fusioni tra più società). Infine, i restanti 17.500 euro saranno dedicati alle associazioni e società sportive concessionarie di impianti comunali, al fine di sostenere le spese di gestione degli stessi per le attività dei giovani atleti.

“Dopo mesi e mesi di stop, le associazioni sportive hanno fatto ripartire le loro attività non senza difficoltà” ha commentato Rosanna Bortolini – consigliere comunale con delega allo sport. “Il Comune con questo bando vuole fare la sua parte, sostenere le proprie associazioni sportive e promuovere lo sport nei giovani e garantire a tutti la possibilità di tornare a fare sport anche in questo periodo economicamente difficile per le famiglie.”.

Le domande di contributo da parte delle associazioni o società sportive devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 2 novembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net. Il testo integrale del bando e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune www.borgovalbelluna.bl.it.