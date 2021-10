Spostate in Nevegal le ricerche di un uomo scomparso da giovedì

Belluno, 16 – 10 – 21

Si sono spostate in Nevegal le ricerche di E.C., 58 anni, di San Vendemiano (TV), di cui non si hanno più notizie da ieri mattina alle 9, quando è uscito di casa dicendo alla madre che sarebbe andato a funghi verso Tarzo. Dopo che le celle avevano ieri sera agganciato il cellulare nella zona del Cansiglio, le ricerche si erano concentrate sulle strade di Tambre fino ad oggi. Alle 17 un soccorritore ha notato l’auto dell’uomo parcheggiata in località Casera in Nevegal, dove adesso si sono portate le squadre del Soccorso alpino di Belluno, Alpago e Longarore con unità cinofile e Centro mobile di coordinamento.

Tambre (BL), 16 – 10 – 21 – In attesa di ulteriori elementi che possano dare indicazioni su una più precisa zona, le ricerche dell’uomo di San Vendemiano (TV), di cui non si hanno più notizie da giovedì mattina e di cui si stava cercando la macchina, sono al momento sospese per il Soccorso alpino, che resta a disposizione per ripartire in caso di nuove informazioni.

L’allarme era scattato ieri sera attorno alle 20 quando il Soccorso alpino dell’Alpago era stato attivato per partecipare alla ricerca di un uomo, uscito dalla sua abitazione a San Vendemiano (TV), giovedì alle 9, dicendo alla madre che sarebbe andato a funghi nella zona di Tarzo e mai più rientrato. I soccorritori hanno percorso assieme ai Vigili del fuoco la rete viaria della zona del Cansiglio alla ricerca dell’auto dell’uomo, dopo che è stata agganciata la cella locale dal suo cellulare, che attualmente suona libero senza risposta.

La Prefettura di Belluno fa sapere che è stata denunciata la scomparsa del signor Elio Coletti, residente a San Vendemiano (Treviso) del quale non si hanno più notizie dal 14 ottobre. L’uomo è uscito di casa al volante della propria autovettura Fiat Panda bianca targata EC595PP per andare a funghi e non è più rientrato.

La localizzazione telefonica ha permesso di accertare che è stato agganciato il ripetitore in via Campei n. 12 a Tambre.

Chiunque abbia informazioni è pregato di mettersi in contatto con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno al n. 0437 2551 o attraverso il numero di emergenza 112