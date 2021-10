No green pass 11 Belluno. Più di 300 alla manifestazione. Anche gli studenti oggi in piazza

Belluno, 16 ottobre 2021 – “Nessuno di noi immaginava che questo governo potesse arrivare a tanto! Per questo ci siamo uniti in ritardo alla protesta”. Con queste parole alcuni studenti universitari bellunesi si sono uniti oggi alla consueta manifestazione che da 11 settimane si tiene nel centro di Belluno per chiedere l’abolizione del green pass. La protesta, dunque, continua e allarga l’area di chi non condivide la linea coercitiva imposta dal governo Draghi. Erano oltre trecento le persone che ai giardini di piazza dei Martiri di Belluno oggi hanno protestato, dandosi appuntamento a sabato prossimo per un altro corteo che, secondo le spettative e considerato il successo di sabato scorso, raccoglierà mille o più manifestanti.

“Siamo un gruppo apartitico e non siamo no-vax – hanno tenuto a precisare gli studenti – collaboriamo con i nuclei di Padova e Trento e in rete, e siamo solidali con gli studenti di Torino che hanno occupato l’università. Vogliamo che questa tessera sanitaria sia abolita”.

“I nostri professori ci hanno insegnato il ragionevole dubbio ed è grazie a loro se oggi siamo qui ad opporci alla tessera verde. Avremmo voluto vedervi oggi al nostro fianco – hanno sottolineato gli studenti – anzi, a guidarci in questa protesta. Invece siete rimasti immobili”.

Come nelle altre 10 precedenti manifestazioni in città, la protesta si è svolta in modo pacifico, senza alcun eccesso. Anche dopo la stretta che ha penalizzato tutto il mondo del lavoro, dopo sanità e scuola. Una situazione osservata con stupore dall’estero.