I messaggi di solidarietà alla Cgil per l’aggressione subita alla sede di Roma

Il presidente della Provincia Roberto Padrin si è recato alla sede della Cgil di Belluno stamattina, per portare la solidarietà della Provincia. «Manifestare e violenze sono due cose antitetiche e se è doveroso consentire la libera manifestazione del pensiero è altrettanto doveroso condannare senza se e senza ma i gesti di inaudita follia registrati alla sede romana del sindacato».

“Le scene di guerriglia urbana che abbiamo visto a Roma fanno male alla democrazia e a un Paese che vuole, con responsabilità, lasciarsi alle spalle una terribile pandemia. Condanno con fermezza gli scontri ed esprimo la massima solidarietà nei confronti della Cgil, nazionale e bellunese. La Camera del Lavoro è finita vergognosamente sotto attacco. Da qui ai prossimi giorni dobbiamo mantenere alta la guardia ed evitare che altri simili episodi possano ripetersi: categorie economiche e sindacati, in questa fase, sono chiamati a navigare nella stessa direzione, pretendendo e assicurando la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto delle regole anti-Covid. Le ambiguità non sono ammesse”.

A dirlo, all’indomani della manifestazione di Roma, è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti.

“Abbiamo scelto di avere fiducia nella scienza, condividendo le scelte di questo Governo: da qui non si torna indietro se vogliamo continuare a recuperare il terreno perso nel 2020 e agganciare davvero una crescita duratura e non un semplice “rimbalzo”. La sicurezza sanitaria è la base di tutto e il green pass è uno strumento per attuarla”, prosegue Berton.

“La stragrande maggioranza degli imprenditori e dei lavoratori ha bene presente cos’è stata la pandemia, in termini sanitari, umani e socio-economici. Abbiamo tutti sofferto la paura prima, l’incertezza poi, le restrizioni, la dad dei nostri figli e nipoti. In tanti hanno pianto la perdita dei propri cari. Ritornare indietro non si può, per questo mi stupisce e mi addolora che sul tema del green pass e dei vaccini si faccia ideologia e si arrivi addirittura alla violenza”.

“Penso sia utile recuperare serenità e continuare a portare avanti una corretta informazione sull’immunizzazione; nelle nostre fabbriche lo stiamo facendo e lo continueremo a fare in accordo con l’Ulss 1. Dal 15 ottobre, poi, faremo di nuovo la nostra parte applicando le nuove regole sull’estensione dell’obbligo di green pass. Lo facciamo perché non possiamo permetterci altri passi falsi. Non possiamo – e non vogliamo – piangere ancora morti e non possiamo chiudere le nostre fabbriche. La posta in gioco è troppo alta”.

Solidarietà della Cisl Belluno Treviso alla Cgil, presa di mira sabato durante la manifestazione dei No Green Pass nella capitale. La Cisl territoriale ha manifestato la propria vicinanza al sindacato guidato da Landini recandosi questa mattina, domenica, nelle sedi di Treviso e Belluno, aperte, come in tutta Italia, proprio in riposta all’attacco subìto.

Il segretario generale Massimiliano Paglini e la segretaria Teresa Merotto sono andati nella sede di via Dandolo a Treviso, mentre il segretario Nicola Brancher ha portato la propria solidarietà, a nome di tutta la Cisl, al segretario Cgil di Belluno Mauro De Carli.

“Tutta la nostra solidarietà e vicinanza – dichiarano i segretari Cisl attraverso i canali social- agli amici della Cgil di Treviso e Belluno, che oggi hanno aperto le sedi per dire no al fascismo e alla violenza che li ha colpiti sabato a Roma. Noi siamo con loro, assieme per tenere alti i valori della democrazia e della libertà. I responsabili delle violenze dovranno essere assicurati alla giustizia, così come chi si rende responsabile di apologia del fascismo, che è ancora oggi un reato e deve essere perseguito in ogni sede e in ogni luogo”.

“Quanto accaduto ieri a Roma, durante la manifestazione dei no vax, dove una manifestazione per una presunta libertà degenera in fatti e azioni di una gravità inaudita, quali l’occupazione con la devastazione della sede nazionale della CGIL, il tentativo di un’azione analoga a Palazzo Chigi e gli insulti a Draghi e al Presidente Mattarella, tutto questo è un chiaro attacco organizzato alle Istituzioni dello Stato e alla rappresentanza sindacale dei lavoratori da parte di organizzazioni fasciste.

Esprimiamo la nostra solidarietà alla CGIL locale e nazionale sull’ignobile attacco avvenuto alla sede nazionale che ricorda fatti simili accaduti nel passato come pure a tutto i mondo del lavoro che le organizzazioni sindacali rappresentano.

Questi fatti sono il frutto del lassismo e di chi in questi anni ha prestato il fianco alle organizzazioni di estrema destra che oggi riteniamo debba renderne conto a tutto il paese.

Negl’ultimi anni non è stato condannato e contrastato in modo fermo e deciso da una paerte del paese le varie azioni fasciste che sono avvenute nel tempo nel paese, che hanno avuto il proprio culmine con i fatti di ieri, sottovalutandone così la pericolosità reale di queste organizzazioni che da tempo noi andiamo a denunciare.

Riteniamo che contro questi atti fascisti ci debba essere una risposta ferma, decisa e puntuale da parte dello Stato e di tutte le forze democratiche nei confronti di quelle organizzazioni che professano l’ideologia fascista che sono gli ideatori di quanto accaduto, attuando in modo rigoroso i dettami Costituzionali con il loro scioglimento, intraprendendo azioni legali nei confronti di coloro che sono i responsabili materiali di quanto accaduto”.

Il Segretario Pd Belluno – Roberto De Moliner

«Come CNA regionale non possiamo che unirci nell’esprimere la nostra solidarietà a CGIL tutta per gli esecrandi avvenimenti accaduti il 9 ottobre a Roma e Milano.

«Condanniamo con fermezza l’attacco alla sede del sindacato e le violenze nei confronti delle forze dell’ordine. Manifestare il proprio dissenso è un cardine della democrazia ma la violenza è inaccettabile e va sempre respinta. Il sindacato e le associazioni datoriali sono e continueranno ad essere un presidio di libertà e di democrazia.»

Il Presidente regionale CNA Veneto Moreno De Col con il Segretario regionale Matteo Ribon

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla Cgil, la principale organizzazione sindacale nel nostro paese, per l’attacco e la devastazione della sede nazionale per mano della organizzazione neofascista Forza Nuova. Un atto gravissimo che non può essere tollerato.

Ci associamo alla richiesta di Cgil Cisl e Uil e dell’Anpi perché finalmente siano messe fuorilegge tutte le organizzazioni della estrema destra, troppo a lungo tollerate, che si richiamano apertamente al fascismo.

Porteremo oggi la nostra solidarietà alle Camere del lavoro presidiate, alle compagne/i della organizzazione sindacale che sentiamo anche nostra.

Partecipiamo e parteciperemo con forte convinzione a tutte le iniziative di risposta al vile attacco di Roma.

L’attacco alla sede nazionale di Roma condotto dagli squadristi di Forza Nuova è un attacco violento alla democrazia e al lavoro.

Non passeranno”.

Paolo Benvegnù, segretario regionale Prc Veneto