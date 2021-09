Interventi di soccorso di domenica

Arsiè (BL), 26 – 09 – 21 Attorno alle 16 la Centrale del Suem è stata allertata per una donna caduta da cavallo nei boschi in località Col della Spina. Atterrato in un prato nelle vicinanze, dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore sono scesi personale medico e tecnico di elisoccorso che hanno prestato le prime cure a F.D., 37 anni, di Treviso per il possibile trauma da caduta riportato. Imbarellata l’infortunata è stata trasportata all’elicottero, imbarcata e accompagnata all’ospedale di Belluno.

Belluno, 26 – 09 – 21 Alle 11.30 circa la Centrale del 118 è stata allertata per un’escursionista che, mentre con il marito stava scendendo lungo la normale del Sass de Stria, era caduta, aveva sbattuto la testa ed era in difficoltà a proseguire. Allertato il Soccorso alpino di Cortina, è intervenuta una squadra del Sagf, che ha raggiunto M.Z., 67 anni, di Pedavena (BL), e la ha accompagnata al Passo Falzarego, da dove la donna si è allontanata autonomamente. Attorno a mezzogiorno, una squadra del Soccorso alpino di San Vito di Cadore si è portata in quad all’altezza delle cascate di Borca di Cadore, dove una donna aveva riportato un probabile trauma alla caviglia. P.M., 61 anni, di Cona (VE), è stata quindi trasportata fino al rendez vous con l’ambulanza. Verso le 11.20 una squadra del Soccorso alpino della Val Biois era partita in direzione del sentiero numero 623 per il Sasso Bianco, San Tomaso Agordino, per un escursionista che si era sentito poco bene. L’uomo, che era poi stato trasportato a valle da un passante, ha rifiutato di essere affidato all’ambulanza ed è stato accompagnato a casa da un conoscente.

Voltago Agordino (BL), 26 – 09 – 21 È stato recuperato in gravi condizioni un boscaiolo colpito alla testa da un grosso ramo, durante lavori in bosco a Voltago Agordino. Scattato l’allarme verso le 11.15, seguendo le coordinate l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è atterrato in una radura vicina al luogo dell’incidente e ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno raggiunto a piedi M.D.C., 46 anni di La Valle Agordina (BL) e gli hanno prestato le prime cure urgenti. Imbarellato, l’infortunato è stato spostato con l’aiuto dei colleghi in un punto più agevole, dove è stato recuperato con un verricello di 45 metri, per essere trasportato all’ospedale di Belluno.