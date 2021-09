Crisi Acc. Donazzan: “Faccio mie le domande poste dai sindacati”

Venezia, 13 settembre 2021 – “Faccio mie le domande poste con chiarezza dai sindacati nazionali e ribadite dai territoriali di Belluno. Domande precise su che tipo di soluzioni si prospettano per ACC da parte del Mise che è responsabile di quest’azienda più di qualsiasi altra azienda, essendo in amministrazione straordinaria, controllata quindi dal Ministero”.

Questo è quanto afferma Elena Donazzan, assessore al Lavoro della Regione del Veneto, al termine dell’incontro che si è svolto oggi presso il Ministero dello sviluppo economico,

promosso dalla Viceministro dello sviluppo economico per discutere la situazione

aziendali del sito di ACC di Borgo Valbelluna (BL).

All’incontro hanno partecipato le rappresentanze aziendali, il commissario

straordinario di Italia Wanbao ACC, Maurizio Castro, le organizzazioni sindacali

nazionali e territoriali, le istituzioni regionali e locali dei territori interessati. Per la

Regione del Veneto era presente l’Assessore al lavoro assistita dall’Unità di Crisi

Aziendali regionale.

“Si tratta di domande poste da tempo che, purtroppo, oggi hanno visto una richiesta di

rinvio da parte del Ministero, presente oggi con i massimi vertici della gestione delle

crisi e del Vice Ministro dello sviluppo economico – prosegue Donazzan -. Nessuna

risposta ma la richiesta di avere un’altra settimana di approfondimento è l’esito

dell’incontro di oggi”.

‘Mi sarei aspettata, al contrario, – precisa ancora l’assessore veneto al lavoro – più di

una risposta, anzi diverse ipotesi concrete per salvare ACC che, nonostante tutto e tutti,

quasi miracolosamente, continua a produrre, senza finanza esterna, grazie al sacrificio

dei lavoratori, alla caparbietà del Commissario Castro e alla reputazione di ACC”.

“Ho formulato alcune proposte – conclude l’assessore al lavoro della Regione del

Veneto -, ora mi aspetto che alle domande del sindacato e alle proposte presentate si

dia risposta. Non mancano le soluzioni, manca la chiarezza della direzione”.