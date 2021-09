Belluno Kids Festival. Appuntamento sabato al Fulcis e al Parco Città di Bologna

Il Belluno Kids Festival dopo le prime due giornate di spettacolo, che hanno visto una ampia e numerosa partecipazione toccando il tutto esaurito per lo spettacolo del 03 settembre al Parco Bologna, entra nel vivo del programma.

Tre gli appuntamenti in cartellone per la giornata di sabato 04 settembre 2021:

Si inizia alle 11.00 nell’Aula Didattica del Museo Fulcis con la performance a numero chiuso dal titolo:

LE MIRABOLANTI AVVENTURE DI BILLY E KID

Un’isola sperduta, abitata da stravaganti Scheletri Billy Il Brutto e Kid Barbaverde s’incontrano per la prima volta. Riusciranno i due ta mille avventure, oltre a salvare la pelle, a conquistare il tesoro? Grandi e piccini, allacciate le cinture il viaggio sta per cominciare!

Spettacolo per 9 spettatori alla volta.

Durata 15 minuti, repliche ogni 30 minuti.

Barabao Teatro (Pd)

Per tutti a partire dai 6 anni.

Ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria.

Pochi posti rimasti.

Lo spettacolo replica anche domenica 05 settembre al posto di Bridgitte e le Petit Bal Perdu, annullato per cause di forza maggiore.

Una nuova location accoglierà il BellunoKIds alle 17.30 con lo spettacolo + laboratorio dal titolo

STORIE SURREALI e INQUIETANTI ANIMALI

Come fare per prendere bei voti nel tema del lunedì? Semplice. Bisogna che accada qualcosa di speciale la domenica… E cosa fare se invece di un cane i tuoi ti regalano un fratellino? E ancora, avete mai sentito parlare del terribile Cocco il Coccodrillo? E di Dolcelatte, la mucca volante? La lettura è seguita da un laboratorio a cura dello scenografo Marco Muzzolon in cui i bambini sono invitati a dipingere tutti insieme un grande coccodrillo su una grande tela.

Schedia Teatro (Mi)

Per tutti a partire dai 4 anni.

Ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria.

Alle 20.30 ci sposteremo al Paro Città di Bologna con lo spettacolo

PULCETTA DAL NASO ROSSO

Pulcetta di mestiere faceva il clown, il pagliaccio, quello che fa ridere. Nel circo dove lavorava, faceva ridere i bambini, i vecchi, gli arrabbiati, gli stanchi, gli allegri, tutti. Pulcetta faceva ridere proprio tutti! Un giorno però qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la sua vita: aveva perso il Naso Rosso!

Per tutti a partire dai 4 anni.

Kosmocomico Teatro (Mi)

Per tutti a partire dai 4 anni.

Prima Regionale

Ingresso € 4,00

Prenotazione obbligatoria

Uno spettacolo BELLO, che ci ricorderà come il Teatro per l’infanzia abbia in sé tutte le meraviglie del mondo e quanto ci sia mancato e sia mancato ai bambini e alle bambine dell’universo, in questo travagliato periodo che ci ha privato dei suoi stupori e prodigi.