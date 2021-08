No green pass 4 Belluno. Sabato 28 alle 18:30 si parla degli aspetti costituzionali e scientifici

Il gruppo spontaneo di cittadini che si riunisce settimanalmente da mesi in piazza dei Martiri a Belluno per discutere del rapporto tra gestione dell’emergenza sanitaria e limitazione dei diritti costituzionali, invita la cittadinanza al prossimo evento che si terrà sabato 28 agosto dalle ore 18.30 ai giardini di piazza dei Martiri a Belluno.

“Ci teniamo a specificare – fanno sapere gli organizzatori – che non portiamo avanti nessuna istanza di partito ma abbiamo l’intento comune di discutere temi poco dibattuti ma molto presenti nei media e nella vita delle persone, secondo noi senza un reale contraddittorio. Vorremmo invece uscire dal pensiero unico, proponendo diverse letture di ciò che sta avvenendo alla luce di dati scientifici, di leggi nazionali ed internazionali ed anche in base a diverse visioni del mondo. Proponiamo ogni volta dei relatori e diamo la possibilità a chiunque lo desideri di intervenire, semplicemente prenotandosi. Sono benvenuti medici, scienziati, ma anche persone comuni che desiderano esprimere un pensiero o un’esperienza personale.

Il distanziamento sociale è stato molto pesante, poco “umano”, e forse riprendersi la piazza come luogo di riavvicinamento e di confronto può farci crescere anche e soprattutto conoscendo pensieri diversi, sempre nel rispetto reciproco e seguendo le buone maniere oltre che le buone norme igieniche.

Approfittando delle miti temperature e scongiurando la pioggia, ci incontreremo nei giardini dove ancora non è richiesto quel documento preferendo il verde dei bellissimi alberi”.