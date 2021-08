La farmacista Cristina Muratore contrattacca e chiede le dimissioni del presidente dell’Ordine professionale Alessandro Somacal

Al dott. Alessandro Somacal, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Belluno,

caro collega, scrivo questa lettera a te, ma la diffondo anche pubblicamente per lasciare la possibilità a chi vuole di sottoscriverla, poichè la vicenda è purtoppo divenuta di dominio pubblico.

Abbiamo sempre avuto buoni rapporti tra colleghi e tu possiedi i miei diversi recapiti, perciò non comprendo come mai tu abbia iniziato da un po’ di tempo a rivolgerti a me a mezzo stampa anzichè privatamente. Il problema è che quando si tratta di un provvedimento disciplinare (giusto o sbagliato che sia, questo si vedrà!), tu sei tenuto alla più stretta riservatezza e non puoi spiattellarlo ad una stampa che non vede l’ora di pubblicare un po’ di gossip o comunque qualcosa che stuzzichi gli appetiti beceri di chi è ormai caduto in questa trappola della divisione insensata tra pro-qualcosa e anti-qualcosaltro.

Già questo è a mio parere un valido motivo per chiedere le tue dimissioni, poichè hai commesso un grave errore deontologico ed etico nei miei confronti e di tutta la categoria.

Inoltre ritengo che tu sia inadeguato a questo ruolo poichè da circa un anno, anziché occuparti delle tue reali competenze, ti permetti di tentare di diffamarmi con articoli indegni di questo nome e di intimidirmi come se le regole che ti inventi potessero superare il mio diritto costituzionale di esprimere le mie opinioni. Sappi che mi occupo di politica da quando tu probabilmente frequentavi ancora le scuole medie e nessuno si è mai permesso di impedirmelo e di certo non mi lascerò fermare da nessuna minaccia!

Oltre a rileggerti il nostro codice deontologico, dai un’occhiata alla Carta Costituzionale! Per fortuna questo accanimento è talmente esasperato ed assurdo, che moltissime persone, dopo aver letto il giornale o i social, mi scrivono e telefonano per dimostrarmi solidarietà e gratitudine, perciò vi avviso che la vostra strategia si sta rivelando un boomerang.

Per quanto riguarda la cosiddetta “linea dell’ordine”, non mi risulta che ne esista una.

Ovvero non c’è mai stato un dibattito su tutto ciò che riguarda la gestione della covid 19 e se ne sente davvero la mancanza. Vi sono quindi opinioni e dati di fatto; io mi baso sulla letteratura scientifica e sulle evidenze, senza mai abbandonare il senso critico e l’esercizio del dubbio di cui la scienza si nutre (a differenza del dogmatismo fideistico che lasciamo ad altri ambiti).

Chiedo perciò le tue pubbliche scuse, la tua rinuncia a perseguitarmi e, se vorrai, sono disponibile ad un dibattito pubblico in cui tu possa eventualmente chiarire quali siano le cose sbagliate che secondo te io avrei affermato nelle varie manifestazioni. Ritenendomi in assoluta buona fede ed animata solo dallo spirito solidale nei confronti di chi non ha accesso ad un contraddittorio, continuo ad occupare una parte del mio tempo libero nel fornire informazioni utili, censurate da gran parte dei media.

Saremo a Belluno, in piazza dei Martiri, ogni sabato dalle ore 18.30 per opporci alla misura illegittima del green pass e se vorrai partecipare, sarai nostro gradito ospite.

In attesa di cortese riscontro ti porgo i miei più cari saluti,

Dott.ssa Cristina Muratore