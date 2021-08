Vaccinazione anticovid anche nelle Farmacie territoriali

E’ possibile prenotare ed effettuare la vaccinazione anti covid anche nelle Farmacie del territorio che hanno aderito al progetto regionale e hanno concluso la formazione in Ulss.

Le Farmacie territoriali si configurano sempre più come uno snodo centrale nel sistema dei servizi sanitari, con il vantaggio di essere capillarmente diffuse nel territorio e quindi vicine al cittadino.

La vaccinazione in farmacia è gratuita e indicata per le persone sane (non rientranti nelle categorie estremamente vulnerabili). Nelle Farmacie territoriali è disponibile la modulistica per l’autodichiarazione e le informative, eventualmente scaricabili anche dal sito www.aulss1.veneto.it.

Le Farmacie dove è possibile effettuare la vaccinazione anti covid (previa prenotazione nella Farmacia stessa) sono:

• BELLUNESE

– Dolomiti s.a.s. (Belluno) Belluno Via Feltre 196 | Telefono: 0437 940165

– Farmacie Chimenti s.n.c. Belluno, Viale Giovanni Paolo I 43 – CAVARZANO | Telefono: 0437 930184

– Farmacia Baratto dr. Giovanni – a partire dal 15/7/2021 Belluno, Via Travazzoi 5 | Telefono: 0437 948416

– Farmacia Pharma Future s.r.l. Alpago, Viale Europa 9 – FARRA | Telefono: 0437 4276

FELTRINO

– Azienda Feltrina Servizi alla Persona – Farmacia Comunale “all’Ospedale” –

Feltre Via Negrelli 7 | Telefono: 0439 396162

– Minciotti dr.ssa Eleonora – Feltre Via XXXI Ottobre 17/19 | Telefono: 0439 840695

– Dolomiti s.a.s. (Trichiana) – Borgo Val Belluna Via Frontin 2/a – TRICHIANA | Telefono: 0437 554440

– Farmacia Azienda Speciale Sedico Servizi s.r.l. – Farmacia di Mas Sedico, Piazza Papa Luciani 1 – MAS | Telefono: 0437 87836

– Farmacia “alla Madonna S.N.C.” – Zannoni dr.ssa Lucia – Fonzaso, Via G. Marconi 23 | Telefono: 0439 5044

AGORDINO

– Azienda Speciale Agordo Servizi – Farmacia Comunale – a Agordo Via Insurrezione 18/c | Telefono: 0437 62564

LONGARONE

– Girardi dr.ssa Ester – Longarone Via Roma 12 – CASTELLAVAZZO | Telefono: 0437 770585

CADORE

– Dolomiti s.a.s. (Lozzo) – a partire dal 30/06/2021 Lozzo di Cadore Via Roma 1 | Telefono: 0435 76052

– Farmacia Luppi dr.ssa Francesca San Vito di Cadore, Corso Italia, 88 | Telefono: 0436 9194

CORTINA

– Farmacia Boots San Giorgio s.r.l Cortina d’Ampezzo, Corso Italia 25 | Telefono: 0436 2609

