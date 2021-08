Presentati con successo a Soranzen I miracoli di Val Canzoi 

Venerdì 6 agosto, in una bella serata resa più vivace da un clima fresco, sono accorsi in molti a seguire la presentazione del libro I miracoli di val Canzoi di Giovanni Trimeri e GianAntonio Cecchin, nonché a visitare la mostra delle tavole e dei disegni preparatori degli ex voto di GianAntonio Cecchin dal titolo Chiaroscuri in valle.

L’iniziativa era promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale di Cesiomaggiore, su proposta dell’assessora Eleonora Feltrin, dalle Pro Loco di Soranzen e di Busche con il concorso di alcuni mecenati locali. Alla presentazione del libro ha fatto seguito una lettura-concerto con le voci di Silvana Vignaga, Rosa Lusa, Barbara Gallon, Patrizia Bertoli e Antonella Tafner e la musica della Valter Feltrin Band. Il gruppo ha eseguito canzoni e musiche originali e inedite scritte e interpretate da Valter Feltrin accompagnato dai musicisti Andrea Palonta, Daniele Bortoluz, Valerio Zannin e Stefano Roncen.

Lo spettacolo è stato seguito e apprezzato, nonostante il clima che, con l’avanzare della notte, diveniva sempre più autunnale. Ne sono seguite la presentazione e la visita alla mostra di GianAntonio Cecchin. Domenica 8 agosto, molte persone hanno visitato la mostra, articolata in più sezioni, allestita nella sede della Pro Loco di Soranzen, che rimarrà aperta fino al 29 agosto rispettando il seguente orario: venerdì 19-21; sabato 17-21; domenica 10-12;17-21. Per domenica 29 agosto, ultimo giorno di apertura, è stata organizzata dalla Pro Loco di Soranzen una passeggiata letteraria con il Gruppo teatrale Fuori di Quinta, con partenza alle ore 17.00 dalla sede della Pro Loco e arrivo in Borgata Bordugo.

L’artista GianAntonio Cecchin, nei pomeriggi dei sabati e delle domeniche, sarà disponibile in mostra per guidare i bambini che vorranno cimentarsi con le tecniche calcografiche del monotipo e con la pressa a stampa.