Vaccini sotto le stelle: appuntamento domani a Cortina

Belluno, 9 agosto 2021 – Secondo appuntamento con le vaccinazioni in orario serale dalle 19 alle 21 domani 10 agosto 2021 allo Stadio del Ghiaccio di Cortina.

L’Ulss Dolomiti fa sapere che la vaccinazione sarà eseguita in modalità drive in con accesso libero ed è aperta a tutte le età vaccinabili (dai 12 anni in poi). Eventuali minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori per richiedere la vaccinazione. Coloro che non hanno l’auto, possono comunque presentarsi a piedi.

Si ricorda di portare con sé la tessera sanitaria.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Comune di Cortina.

I successivi appuntamenti dei “vaccini sotto le stelle” – vaccinazioni con accesso libero per tutte le età vaccinabili dalle 19 alle 21 sono:

• 11 agosto, Pedavena – scuole elementari

• 16 agosto, Auronzo – Pala Tre Cime

• 28 agosto Feltre – durante il Giro delle Mura

Si ricorda che è sempre possibile prenotare la vaccinazione nei drive in vaccinazioni aziendali dal sito www.aulss1.veneto.it