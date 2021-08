Revisione veicoli: dal 1° Novembre 10 euro in più. L’ultimo adeguamento risale al 2007

Schiavon, Presidente CNA Meccatronici Veneto: «Una misura attesa da anni che fornirà una boccata d’ossigeno ad un settore privato a servizio dello Stato, che per anni ha sostenuto oneri per mantenere in efficienza il sistema.»

Marghera, 9 agosto 2021. A sette mesi dall’approvazione della legge di Bilancio, è finalmente e scattato l’adeguamento della tariffa per le revisioni dei veicoli a motore.

Con un decreto interministeriale (Dm 3 agosto 2021) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministero Economia e Finanze, la tariffa è stata aumentata di 9,95 euro.

Finalmente le imprese del settore, dopo ben 14 anni (l’ultimo adeguamento risale al 2007), a partire dal 1° novembre 2021 vedranno la loro tariffa aumentata, recuperando così almeno in parte, l’inflazione di quasi 15 anni e l’incremento dei costi che negli ultimi anni sono stati chiamati a sostenere. Con il mese di novembre, quindi, la tariffa per le revisioni degli autoveicoli passerà da 45,00 a 54,95 euro.

Una questione da sempre sostenuta da CNA che in più occasioni, nonostante una legge dello Stato, visto il ritardo dell’attuazione, l’ha portata all’attenzione della politica romana e dei parlamentari veneti, molto attenti al settore, per chiedere l’adeguamento tariffario.

«È una misura che attendevamo da anni – sostiene il Presidente CNA Meccatronici Veneto Sergio Schiavon – che potrà fornire risorse fresche a tutti gli operatori del settore. Va sottolineato come per anni le officine abbiano sostenuto una serie di oneri per mantenere in efficienza il sistema e garantire la correttezza delle operazioni con continui investimenti su attrezzature e formazione. I centri di revisioni sono soggetti privati che svolgono, per conto dello Stato, una funzione pubblica a garanzia della sicurezza stradale dei veicoli. Un bene pubblico, che per essere assicurato richiede un quadro normativo chiaro, un assetto coerente ed economicamente sostenibile per le imprese, un’attività di controllo e supervisione che garantisca il rispetto delle regole».