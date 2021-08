Dall’Italia un aiuto per la gelateria dei Burigo a Dernau, distrutta durante la grande alluvione in Germania 

In due ore l’acqua ha portato via tutto: sacrifici, sogni e strumenti del mestiere della famiglia Burigo di Belluno. L’Eiscafè Abruzzo di Dernau, Germania, era una piccola gelateria che è stata completamente distrutta dall’imponente alluvione di metà luglio.

I gestori hanno provato a ripartire, ma purtroppo il 31 luglio scorso, lo stabile in cui si trovava la gelateria è stato demolito. Forse, però, non tutto è perduto, infatti dall’Italia un gruppo di ex compagni di classe di Matteo Burigo, che fa parte della terza generazione di gelatieri della famiglia, ha attivato una raccolta fondi su GoFundMe per il loro amico di sempre, nel tentativo estremo di aiutarlo in questo momento difficile.

“Nelle macerie ci sono tutte le lacrime e la fatica, tutto il lavoro che sembra inutile al momento. I Burigo si rimetteranno in piedi, ma fa male. Fa davvero male”. Sono le parole dei promotori della campagna.

“Abbiamo lavorato duro, sempre, spiega Matteo, ma quando la terra ti cade sotto i piedi ti aggrappi a quello che hai vicino, ti aggrappi alla possibilità di ricominciare. È questo che vi chiediamo, una possibilità di ricominciare daccapo e di superare anche questo ostacolo di fango e terrore che ci ha travolti”.

Per chi volesse contribuire ad aiutare la famiglia Burigo, la campagna è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/la-4bg-per-leiscaf-abruzzo