Nelle ultime 24 ore 13 nuove positività Covid, con un piccolo focolaio a Belluno

La Ulss Dolomiti segnala un piccolo focolaio con, al momento 4 positività, collegate alla festa in locali del centro di Belluno nella serata di sabato 17 luglio. Si invita chi ha frequentato i locali di Belluno nella notte del 17 luglio a sottoporsi al tampone di controllo gratuito e con accesso libero nei covid point aziendalei (domani è attivo il covid point di Belluno – ospedale – area San Gervasio dalle 8.30 alle 12.30)

Le persone covid positive attualmente ricoverate in Malattie Infettive a Belluno sono 4. Rispetto ai tre ricoveri già comunicati, è stata ricoverata una donna di 85 anni non residente nel territorio.

Nelle ultime giornate si segnala un aumento del numero di tamponi di controllo eseguiti nei covid point e di vaccinazioni prenotate. In tre giorni sono stati prenotati 1.600 posti per la vaccinazione anti covid nei centri di vaccinazione aziendali.

É stata attivata un’ulteriore seduta vaccinale a Cortina per il 2 agosto dalle 13.00 alle 17.00 allo Stadio del Ghiaccio per over 12.00 I posti sono prenotabili dal sito www.aulss1.veneto.it .

Nel pomeriggio sono in corso tamponi di screening alla manifestazione calcistica al Foro Boario di Feltre.

Si ricorda che sono disponibili posti prenotabili per la vaccinazione anti covid dal sito www.aulss1.veneto.it.

«La situazione epidemiologica nel territorio evidenzia un trend in crescita, seppur contenuto», commenta il direttore Generale Maria Grazia Carraro, «ricordo l’importanza dello screening attraverso i tamponi, gratuito e ad accesso libero nei covid poitn aziendali, e di prenotare velocemnete la vaccinazione anti covid per la sicurezza di se stessi e della comunità».