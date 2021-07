Coppa d’Oro delle Dolomiti 2021. La prima tappa a Passanante – Moretti, mentre si riparte per il Bellunese

Belluno, 17 luglio 2021 – È la Fiat 508 C del 1937 con il numero 8 condotta da Mario Passanante e Dario Moretti ad aggiudicarsi la prima tappa della Coppa d’Oro delle Dolomiti 2021. Segue la Lancia Lambda del 1929 di Sergio Sisti e Anna Gualandi, poi la Fiat 514 Mille Miglia del 1930 di Alessandro Gamberini e Guido Ceccardi.

Proprio queste due vetture ieri erano state premiate da Gianluca Traversa, CEO di Allemano, insieme alla Lancia Aurelia B20 Gt del 1953 di Stefano Macaluso e Lucia Margherita Cal Rota. Le tre auto d’epoca sono state riconosciute portatrici di tre valori fondamentali per il brand Allemano, rispettivamente Resilienza, Sportività e Innovazione.

Ripartiti oggi gli equipaggi dal Miramonti Majestic Grand Hotel, dopo la consueta sfilata in Corso Italia, nel cuore della Regina delle Dolomiti Cortina d’Ampezzo, dirigono in Cadore per poi far la consueta tappa a Belluno. Qui nuovamente una sfilata cittadina a Piazza dei Martiri, davanti alla sede dell’Automobile Club Belluno, organizzatore della manifestazione con il supporto di ACI Sport, per poi immergersi nuovamente tra le rocce delle Dolomiti Bellunesi, fino alla sosta per il pranzo al ristorante De Gusto Dolomiti.

Nella seconda parte della giornata ulteriori prove attenderanno i concorrenti al passo Duran, poi forcella Staulanza, prima di far rientro a Cortina d’Ampezzo attraverso il passo Giau.

Questa la giornata che chiuderà le classifiche della Coppa d’Oro delle Dolomiti, con oltre 250 km da percorrere, che sommati a quelli di ieri, portano il totale sopra i 500.