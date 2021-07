Unidolomiti: seminario di studi su Capograssi, giurista del ‘900

Si terrá venerdí 09 luglio 2021, con inizio fissato alle ore 15:30 ed in modalitá da remoto, un importante convegno organizzato dalla Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF e Unidolomiti Belluno (il settore dedicato all’Universitá e all’Alta Formazione del Centro Consorzi) sulla figura di uno dei piú grandi giuristi del ‘900: il prof. Giuseppe Capograssi (1889-1956). L’evento, aperto a tutti, ha il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Terni, che riconosce n. 2 crediti formativi, e dell’Unione dei Giuristi Cattolici italiani-Delegazione per la Regione Umbria. Al seminario di studi terrá la lectio magistralis la prof. ssa Maria Gabriella Esposito (Universitá degli Studi di Teramo), la massima esperta del pensiero capograssiano. Interverranno il prof. avv. Federico Casa (Universitá degli Studi di Padova), il prof. Daniele Trabucco (Costituzionalista presso INDEF ed Unidolomiti), il dott. Massimiliano Di Bartolo (Delegato dell’UGCI per l’Umbria), la dott. ssa Camilla Della Giustina (Universitá di Padova e Indef che collabora con il prof. Trabucco) ed il politologo Davide Lovat. Il convegno costituisce un’ulteriore tappa per lo sviluppo del settore universitario e di Alta Formazione del Centro Consorzi e della sua volontá di creare sinergie e collaborazioni con il mondo accademico e professionale non solo veneto, ma anche di livello nazionale ed internazionale. L’evento sará moderato dalla prof. ssa Francesca Ferrazza (Coordinatrice didattica di Unidolomiti).

Per poter partecipare é sufficiente scrivere a universita@unidolomiti.it al fine di richiedere il link cui collegarsi.