Il Triathlon torna sui laghi di Revine: appuntamento domenica 4 luglio

Torna nuovamente in campo Silca Ultralite Vittorio Veneto, pronta a tuffarsi sulle acque del Lago di Santa Maria a Revine Lago (TV). Domenica 4 luglio la società trevigiana sarà alla regia del Triathlon Kids e Minitriathlon, evento dedicato ai giovani, dalle categorie Minicuccioli fino agli Junior. Intensa la giornata di gare, che partirà alle 11.00 con la prima delle tante batterie per età, e che si concluderà solo nel tardo pomeriggio.

L’ultima volta del triathlon sul lago di Revine era stato nel 2015, quando il Prealpi Triathlon Fest portò nelle acque di Marca campioni italiani e stranieri, tra triathlon cross (europeo e italiano), tricolori dedicati agli age group, lo sprint e il campionato italiano giovanile individuale e a staffetta, per un totale di oltre 2000 atleti in tre weekend spalmati nell’arco di un mese.

Domenica dunque i laghi tornano protagonisti, con una manifestazione, valida per la Coppa Veneto Kids, che richiamerà atleti da tutto il Veneto, ma anche dalle regioni limitrofe. La prima gara è prevista alle ore 11.00 e vedrà nuotare per 400 metri, correre in bici per 10 km (4 giri) e correre a piedi per 2,5 km (2 giri) le Junior. Alle 11.30, sulle medesime distanze, toccherà agli Junior. Alle 12.00 sarà la volta delle Youth B, seguite alle 12.30 dai pari categoria maschili. Alle 13.00 si tufferanno in acqua le Youth A e alle 13.20 gli Youth A. Per Youth A e B le distanze di gara saranno 300 metri a nuoto, 6 km in bici e 2 km a piedi). Nel pomeriggio toccherà ai più piccoli: alle 14.30 i Ragazzi e le Ragazzi (200 metri a nuoto, 3 km in bici e 1 km a piedi), alle 15.15 gli Esordienti e le Esordienti (50 metri a nuoto, 1,5 km di ciclismo, 500 metri a piedi), alle 16.00 i Cuccioli e le Cucciole (25 metri a nuoto, 500 metri in bici e 250 metri a piedi). Infine la manifestazione si chiuderà con l’ultima gara, alle 16.30, quella riservata ai piccolissimi, i Minicuccioli (15 metri a nuoto, 250 metri di ciclismo e 100 metri di corsa).

“Non vedo l’ora di applaudire i tanti ragazzini e giovani under 20 che arriveranno a Revine – commenta Aldo Zanetti, presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto – oltre a quelli più esperti, che vantano già successi nazionali, sarà davvero una gioia vedere i più piccoli, di 6-7 anni, provare, magari per la prima volta, questo sport entusiasmante, che non annoia mai ed è molto stimolante. Sarà inoltre bello tornare in una location a noi molto cara, che negli anni ci ha regalato tante emozioni, che fanno parte in maniera indelebile del movimento della multidisciplina”.

Accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto, alla regia dell’evento che ha avuto il patrocinio del Comune di Revine Lago e di Tarzo, Maratona di Treviso, Tri Veneto Run, Amici Sportivi San Martino e le associazioni locali di volontariato coinvolte grazie all’ottimo lavoro delle amministrazioni locali di Revine Lago e Tarzo. Fondamentale il sostegno dei partner Silca SpA, Méthode, Banca Prealpi, San Benedetto, Gammasport, Kiron, Scatolificio Sarcinelli, Eurovelo, Doge Logistica, Borgoluce, Gac Service, Sgambaro Molino e Pastificio, Lanificio Bottoli, Biemmereti – Sogno Veneto, Calorflex, Pasol, Tuo Team, Elmec e LCI.