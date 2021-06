Acc Wanbao. Zatta (Rsu Fim): “Tempo scaduto”

“Il tempo utile è scaduto! Dal 25 marzo 2020, giorno in cui ACC è passata in amministrazione straordinaria, solo l’impegno del commissario straordinario e il sacrificio dei lavoratori hanno permesso di tenere acceso un barlume di speranza per la nostra fabbrica.

Soino le parole amare di Maurizio Zatta, Rsu della Fim Cisl in ACC, dopo una settimana di silenzio sul futuro dello stabilimento di Mel.

“I tanti annunci sentiti nei giorni scorsi – prosegue Zatta – incluso quello di una amministratrice che non ha mai fatto mancare il suo impegno, l’assessore regionale Donazzan, che si è detta certa che il Governo interverrà in tempi utili, al momento non significano nulla”.

“Il tempo è il vero valore di ACC – afferma il delegato -, il mercato non aspetta decisioni che non arrivano e soprattutto non apprezza questo clima di incertezza da parte del Governo su questa vertenza. E anche l’atteggiamento del governatore Zaia mi lascia perplesso: deve avere il coraggio di non approvare la metodologia di gestione del ministero dello Sviluppo economico del suo collega di partito Giorgetti.

Ci troviamo di fronte a un governo fatto ad immagine e somiglianza del premier Draghi, che ammiro e rispetto per le sue indiscutibili capacità di gestione ai massimi livelli del potere bancario e finanziario. Ma non è la stessa cosa gestire le dinamiche del lavoro e soprattutto dello sviluppo economico”.

“Il Veneto, da tutti considerato la locomotiva dell’Europa – prosegue Zatta – ha fatto del confronto e della concertazione fra le parti gli strumenti che hanno consentito lo sviluppo. In questa fase, invece, c’è solo silenzio. Sono certo che in questo territorio saremmo in grado di trovare gli strumenti necessari per rilanciare ACC: studi tecnici competenti e aziende vivaci che in sinergia potrebbero sviluppare il compressore commerciale. Su questo invito il governatore a convocarci per un confronto”.