2300 agenti per l’estate, 15 nel Bellunese. Badole: “Un risultato che porta la firma della Lega”

In arrivo 15 agenti di polizia a Belluno. “E’ un risultato che porta la firma della Lega”, annuncia il parlamentare bellunese Mirco Badole. I rinforzi rientrano nel provvedimento teso ad incrementare le forze dell’ordine nelle località turistiche, durante i periodi di maggior afflusso.

Il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva è stato fortemente voluto dal sottosegretario all’Interno, con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni e riguarderà, per ora, il periodo compreso tra luglio e settembre. Per ora, perchè nelle intenzioni della Lega c’è quella di chiedere un potenziamento definitivo per il Bellunese, tanto più in vista dei grandi cantieri per le Olimpiadi e poi, appunto, dell’appuntamento mondiale del 2026.

“La sicurezza è da sempre un aspetto importante per la Lega – commenta il senatore Paolo Saviane -. Per noi è fondamentale garantire serenità ai turisti durante l’alta stagione, ma non basta. Questo raggiunto è un risultato importante, tuttavia vogliamo lavorare per rendere questo potenziamento stabile e dare una risposta definitiva alle carenze di organico lamentate a Belluno”. “Spesso si sottovaluta il lavoro delle forze dell’ordine – conclude Badole -, noi lo abbiamo sempre sostenuto e questa è una dimostrazione chiara. Sono in arrivo 2300 agenti per l’estate, di cui 15 nel Bellunese”.