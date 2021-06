Alvaro presenta la sua nuova Kawasaki a Verona

Verona, 18 giugno 2021 – Alvaro Dal Farra ha presentato oggi al Motor Bike Expo di Verona la sua nuova moto Kawasaki KX 450 3D CORE Wild Style. http://facebook.com/alvarodalfarra, Instagram (@alvarodalfarra77) e sito web http://alvarodalfarra.com

Con quel tocco di originalità, che da sempre lo contraddistingue nel realizzare le sue moto, questa volta Alvaro ha scelto di impiegare prodotti e tecnologie all’avanguardia.

Dopo il grande successo della 3D Core realizzata in stampa 3D, infatti, Alvaro aggiunge un upgrade evolutivo, montando una nuova parte strutturale, i leveraggi della sospensione, realizzati in Additive Manufacturing con innovative leghe metalliche.

Il leveraggio è stato ripensato prendendo ispirazione dal concetto di ottimizzazione della natura, raggiungendo tramite forme complesse 2 traguardi:

– Riduzione estrema del peso

– Aumento della rigidezza

Ma non è tutto, perché nella ricerca stilistica della moto, il pensiero si volge ancora una volta alla sua storia e al passato.

Le carene, realizzate con tecnologia HP multi jet fusion, sono di un colore e hanno delle grafiche che ricordano la Kawasaki KX del 1991. Lo stile grafico scelto e gli abbinamenti dei colori la riportano a quel periodo storico “Wild Style” , quando la moda era quello della strada, c’era la musica rap, i graffiti, i breakers e gli MC e ci si sfidava tra crew.

La 3D Core Wild Style mantiene la linea “standard” della KX 2021 ma grazie alle nuove lavorazioni la moto risulta più completa; la ricerca nei dettagli esalta le nuove caratteristiche di questo mezzo

– Tecnologia: Additive Manufacturing – DMLS + una lega di alluminio innovativa studiata per il settore aerospace a Motorsport

– Progettazione: ALTAIR e nTopology

– Ingegneria: Studio ingegneristico strutturale e migliorativo

– Design: innovazione della linea e stile

CREDITS

• Moto: Kawasaki KX 450 2021

• Idea: Alvaro Dal Farra & Codoro Studio

• Concept e Design: Codoro Studio

• Meccanico: Andrea Casagrande e RC Moto 86

• Tecnologia Stampa 3D Plastiche: HP

• Materiale: m4p™ StrengthAl

• Ottimizzazione Topologica: ALTAIR INSPIRE

• Lattice structures: ntopology

• Progettazione per Additive Manufacturing: PUNTOZERO

• Incisione Laser: Standex

• Anodizzazione: Dedo Racing

• Verniciature: Michele Battistin

• Seat Cover: Blackbird Racing

• Dischi Freni: Braking

• Trasmissione: SunStar

• Pneumatici: Dunlop MX53

• Assetti: Tm Suspensions – Tiziano Monti

• Parti Speciali: Logica Motocross

• Ruote e Componenti: Kite Parts

• Video e foto: Cristopher Breda

• Direttore video e foto: Codoro Studio

• Comunicazione e Web: Marco Resenterra

SPECIAL THANKS

Andrea Codoro, Cristopher Breda, Marco Resenterra, Simone Feltrin, Pigna, Michele Battistin, Codoro Daniele, Angie, Mattia Cattapan, Giacomo Biasion, Alberto De Polo, Simone Feltrin, Simona Arena, Ivan Vecchio, Elia Schiavi, Francesco Leonardi, Paola Somma, Thomas Pettenò, Valla, Sara, mamma e papà.

SPONSOR:

Ride To party , CROSSabili, MBE, Dunlop, Punto Zero, m4p , nTopology, Inc. , WEISOFT SRL , Altair, RAMA SERIGRAFIA, ADVIPLAST, PLANOPLAST, Giesse, Wega, Seribell, Fox , 24mx, DC, De Bona motors, Huracan, Kawasaki, Oakley, Braking , Sunstar, Kite, Dedo, Shoei, Black Bird, TM, Logica motocross, 86 RC Moto, Face donate, Surf to live e Admo